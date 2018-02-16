Русские клубы не так плохо выступили в Европе. Нет, серьезно

«Спартак» выхватил двушечку от баскского Бенджамина Баттона

Каррера на первый матч года выпустил в раму не Селихова, а восстановившегося Реброва. «Спартак» чудно атаковал с Луисом Адриано на острие и подбирался к воротам все ближе. Для опасности хватало дальних ударов Глушакова и активности Мельгарехо, но первый гол пришел от «Бильбао». Ребров зачем-то выбежал из ворот, 37-летний Адурис легко обошел кипера и расстрелял пустой створ.

Давление «Спартака» чуть усилилось, но оборачивалось лишь стремным ударом через себя Луиса Адриано. Под конец тайма «Атлетик» заковырял еще два мяча и послал к чертям всю статистику – баски забили три из трех опасных моментов.

После перерыва испанцы присели на свою половину, а хозяева стали креативнее. Каррера выпустил лишнего тарана и получил три выигранных воздуха от Зе Луиша. Луис Адриано исполнил один гол, но за 90 минут «Спартак» лишь трижды пробил в створ – с финишингом не справился и фрешмен Ханни. 1:3 – через неделю в Испании можно забить два. Но какой в этом толк, если защита с Таски точно привезет?

ТаскиGetty Images

ЦСКА возвращается в Москву без голов на выезде

С трансфером Мусы у Гончаренко наконец-то появились варианты с составом. Тренер ЦСКА в последнем матче-2017 использовал Вернблума в нападении, а в первой игре-2018 – уже в центре обороны. «Црвена Звезда» уверенно вышвырнула из еврокубков «Краснодар» и не поддалась «Арсеналу» на «Эмирейтс».

ЦСКА шлепал сербов в контратаках, Гончаренко помогли здоровые и моторные Дзагоев, Головин и Кучаев. Нападение москвичей стало ажурным и легким, а не грузным и натужным, как раньше. Это не мешало «Црвене Звезде» хлестать Березуцких и Понтуса и делать героя из Акинфеева. Игорь совершил пару ультрасэйвов, без которых армейцы бы уже летели из Лиги Европы. 0:0 – красивая и зрелищная ничья ЦСКА в Белграде. Все бы нули были такими.

«Локомотив» пропустил 2 быстрых гола, но совершил невозможное

Несмотря на лидерство в чемпионате России и выход в плей-офф Лиги Европы, «Локомотив» этой зимой никем не усилился. Семин уверен в нынешней обойме и ждал лишь возвращения Чорлуки и Ари, который вышел на игру с «Ниццей» в старте.

«Локомотив» начал первый официальный матч в 2018 году просто отвратно. «Ницца», скорость игры которой была сопоставима со сборными «Кубка Легенд», в первые полчаса положила два мяча. Балотелли веселился с Пейчиновичем, а Сен-Максимин на левом фланге издевался над Денисовым – на второй тайм Виталий уже не вышел.

Но забив под конец первого тайма с пенальти, «Локо» поверил в историю о паровозике и на второй тайм вышел заряженным. После перерыва Фернандеш включил режим зверя и куражился над обороной «Ниццы» до финального свистка, прибавив к забитому пенальти еще два мяча.

«Локо» не показал убойный футбол – скорее, силу воли. «Ницца» сначала заработала удаление, а сверх того – психологическую травму. «Локомотив» же получил великолепный задел к домашней игре.

Фернандеш, ЛокомотивGetty Images

Макгрегор весь матч пинал «Зенит» и провел болевой под занавес

В матче с «Селтиком» за новый клуб дебютировал Антон Заболотный. Он достойно провел на поле полтора часа – выгрызал мячи, искал моменты для удара. К сожалению, дебют не удался: весь остальной «Зенит» выглядел бездарно.

«Селтик» постоянно ловил петербуржцев на быстрых контратаках, у «кельтов» было огромное территориальное преимущество. Во втором тайме шотландцы сбавили темп, но лишь для того, чтобы взорвать его в конце. Макгрегор одним панчем похоронил очередного соперника, а «Селтик», не реализовав множество моментов, все же оставил шансы «Зениту» в ответном матче.

Диагноз однозначен: питерцы летят домой в глубоком нокдауне и вряд ли выйдут из него за неделю.

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