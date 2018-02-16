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УЕФА на 10 лет отстранит «Скендербеу» от еврокубков и штрафанет на миллион евро за договорняки

УЕФА на 10 лет отстранит «Скендербеу» от еврокубков и штрафанет на миллион евро за договорняки
Eurosport

33 мин. назад

Жесть.

УЕФА примет беспрецедентное решение в отношении албанского клуба «Скендербеу». По настоянию дисциплинарного комитета, пятикратные чемпионы Албании проведут ближайшие 10 лет без еврокубков в наказание за договорные матчи.

Вдобавок клуб из города Корча заплатит 1 миллион евро. Официальный документ УЕФА была распространен в интернете, хотя заявления организации еще не было.

  • «Скендербеу» был пойман на договорных матчах в сезоне-2015/16. Клуб стал чемпионом Албании, но позднее титул был отозван.
  • «Скендербеу» выступил в Лиге Европы-2017/18 и занял последнее место в группе В. Клуб обменялся победами с киевским «Динамо» (1:3, 3:2).
  • Осенью 2015 года албанцы сыграли в одной группе с «Локомотивом» (0:2, 0:3).

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