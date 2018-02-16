Iefimerida: фанаты киевского «Динамо» напали на русских в Афинах

Матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – «Динамо» (Киев) был омрачен поведением украинских болельщиков.

Инцидент произошел возле одного из афинских кафе. Украинские хулиганы, которых по разным данным насчитывалось от 15 до 40 человек, заметили пятерых русских, загнали их в кафе и устроили драку.

В ход пошли стулья и пепельницы, несколько окон были разбиты, передает Iefimerida. Камеры наблюдения в кафе и на улице засняли потасовку.

Сообщается, что никто из посетителей и сотрудников кафе не пострадал. Прибывшая на место драки полиция арестовала 18 человек. У хулиганов были изъяты ножи и кастеты. 17 человек уже вечером были выпущены на свободу.

Большинство болельщиков «Динамо», прилетевших в Афины на игру с АЕК, принадлежали группировке «Правый сектор» (запрещена на территории РФ).

Матч завершился ничьей – 1:1.

22 февраля команды встретятся вновь в Киеве.

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