В матче с «Зенитом» «Селтик» одержал первую победу в плей-офф еврокубков с 2004 года

15 февраля «Зенит» неудачно съездил в Глазго, проиграв «Селтику» со счетом 0:1. Поражение становится еще обиднее от того факта, что шотландский клуб впервые выиграл матч плей-офф в рамках еврокубков с 2004 года.

Предыдущая победа в плей-офф была добыта шотландцами 11 марта 2004 года. Тогда команда из Глазго обыграла дома «Барселону» (1:0) в 1/8 финала Кубка УЕФА.

Ответный матч на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей. «Селтик» прошел в четвертьфинал, но взамен начал позорную серию длиною в 14 лет.

22 февраля «Зенит» и «Селтик» сойдутся вновь на «Санкт-Петербург Арене».

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