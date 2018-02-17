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Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром «Ниццы» в ХХI веке

Балотелли стал лучшим бомбардиром «Ниццы» в ХХI веке
Eurosport

1 час назад

Спасибо дублю в ворота «Локомотива».

«Ницца» эпично проиграла на своем поле «Локомотиву», ведя 2:0 к 28-й минуте за счет двух голов Марио Балотелли.

Несмотря на поражение, для итальянца есть и приятная новость: всего за два неполных сезона он стал лучшим бомбардиром «Ниццы» в ХХI веке.

На счету Балотелли 38 мячей, он обошел Дарио Цвитанича, выступавшего за «Ниццу» в 2012-14 годах.

  • До общего рекорда Марио очень далеко. Клубный рекордсмен Джоакин Валле в 1937-48 годах наколотил 339 голов.
  • «Ницца» – пятикратный чемпион Франции, но все победы пришлись на 1950-е.

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