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Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром «Ниццы» в ХХI веке
Спасибо дублю в ворота «Локомотива».
«Ницца» эпично проиграла на своем поле «Локомотиву», ведя 2:0 к 28-й минуте за счет двух голов Марио Балотелли.
Несмотря на поражение, для итальянца есть и приятная новость: всего за два неполных сезона он стал лучшим бомбардиром «Ниццы» в ХХI веке.
На счету Балотелли 38 мячей, он обошел Дарио Цвитанича, выступавшего за «Ниццу» в 2012-14 годах.
- До общего рекорда Марио очень далеко. Клубный рекордсмен Джоакин Валле в 1937-48 годах наколотил 339 голов.
- «Ницца» – пятикратный чемпион Франции, но все победы пришлись на 1950-е.
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