Getty Images
«Выиграем у «Атлетика». 5 мячей забьем, сто пудов!» ST дал сектантский прогноз на матч «Спартака»
Исполнитель верит в чудо.
Рэпер ST оценил шансы «Спартака» пройти «Атлетик» из Бильбао в 1/16 Лиги Европы после домашнего поражения 1:3.
«Выиграем. Пять мячей забьем, сто пудов!» – приводит слова исполнителя Sport24.ru.
- Ответная игра пройдет в четверг, 22 февраля.
- Для выхода в следующий круг «Спартак» устроит любая победа с разницей в три и более мяча.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте