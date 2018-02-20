Getty Images

«Выиграем у «Атлетика». 5 мячей забьем, сто пудов!» ST дал сектантский прогноз на матч «Спартака»

«Выиграем у «Атлетика». 5 мячей забьем, сто пудов!» ST дал сектантский прогноз на матч «Спартака»
Eurosport

12 мин. назад

Исполнитель верит в чудо.

Рэпер ST оценил шансы «Спартака» пройти «Атлетик» из Бильбао в 1/16 Лиги Европы после домашнего поражения 1:3.

«Выиграем. Пять мячей забьем, сто пудов!» – приводит слова исполнителя Sport24.ru.

  • Ответная игра пройдет в четверг, 22 февраля.
  • Для выхода в следующий круг «Спартак» устроит любая победа с разницей в три и более мяча.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали 11-го дня Олимпиады-2018

00:43
Популярные видео
«Бостон» реализовывает выходы один на один очень качественно, и это принесло «Брюинс» победу
 332 просмотров7 ч
Ли сотворил потрясающую шайбу, будто он бейсболист. Но «Айлендерс» все равно проиграли
 398 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться