Getty Images

«Путин, где вы?» Марио Балотелли пришел на Красную площадь в поисках президента России

«Путин, где вы?» Балотелли пришел на Красную площадь в поисках президента России
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Марио как всегда доволен и ироничен.

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли, как и другие футболисты французского клуба, посетил Красную площадь и прогулялся по Москве перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива».

В инстаграм-истории Балотелли попал момент, где он задает вопрос «Путин, где вы?», обращаясь к президенту России.

  • Первая игра во Франции завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».
  • Статистика Балотелли в Лиге Европы-2017/18 – 6 голов и один ассист.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали 12-го дня Олимпиады-2018

00:57
Популярные видео
Барбашев и Тарасенко забили по голу, но Бёрнс годно вынес шайбу с линии и сохранил победу «Шаркс»
 455 просмотров5 ч
Овечкин радовался голу ровно минуту: гениальная шайба Кучерова поставила «Вашингтон» на колени
6 799 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться