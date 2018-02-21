«Путин, где вы?» Марио Балотелли пришел на Красную площадь в поисках президента России

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли, как и другие футболисты французского клуба, посетил Красную площадь и прогулялся по Москве перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива».

В инстаграм-истории Балотелли попал момент, где он задает вопрос «Путин, где вы?», обращаясь к президенту России.

Первая игра во Франции завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

Статистика Балотелли в Лиге Европы-2017/18 – 6 голов и один ассист.

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