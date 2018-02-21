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«Путин, где вы?» Марио Балотелли пришел на Красную площадь в поисках президента России
Марио как всегда доволен и ироничен.
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли, как и другие футболисты французского клуба, посетил Красную площадь и прогулялся по Москве перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива».
В инстаграм-истории Балотелли попал момент, где он задает вопрос «Путин, где вы?», обращаясь к президенту России.
- Первая игра во Франции завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».
- Статистика Балотелли в Лиге Европы-2017/18 – 6 голов и один ассист.
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