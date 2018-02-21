ЦСКА прошел «Црвену Звезду», но вылетит от любого достойного соперника. Слабых мест слишком много

ЦСКА первым из русских клубов прошел дальше и задал позитивный вектор. Но уже в следующей стадии случится провал. «Црвена Звезда» за два матча не показала вообще ничего кроме навесов и прострелов, поэтому считать проход сербов объективным критерием наивно.

Любой достойный оппонент, а таковых в этом розыгрыше Лиги Европы овермного, вынесет армейцев с шумом, гамом и, возможно, разгромом.

ЦСКА давно стал мемом. Вернблум на 11 позициях? Было. Серия Акинфеева? Ага. Трансферы? Какие трансферы?

Последнее – особая головная боль фанатов, а главное, тренеров армейцев в последнее время. Память по инерции выдает «Гинер все купил», но кадровый дефицит явно указывает, что шопинг не лучший скилл ЦСКА. Десять лет назад атака красно-синих светилась от бразильцев и стразов на их свэг-вещах. Вагнер Лав, Даниэль Карвальо, Жо – этих парней звали в сборную Бразилии и не смотрели в трудовую книжку с отметками клуба РФПЛ. Раньше комплектовать одну из сильнейших сборных мира игроками из ЦСКА не считалось постыдным, а в Европе завидовали качеству атаки москвичей.

Сейчас же атаку ЦСКА олицетворяет Витиньо. Все. Федор Чалов растворился вместе с верой в светлое будущее, Муса, во-первых, не форвард, во-вторых, растерял в «Лестере» примерно все скиллы. Оланаре, кстати, тоже нет – парень укатил в аренду.

Но атака не единственная пята Гончаренко. 1/8 финала уже близко, а там точно не сыграет Василий Березуцкий, который перебрал карточек, и Виктор Васин, попросивший замену еще до перерыва. Внимание, вопрос: кто сыграет в тройке центральных защитников с Игнашевичем? Березуцкий и Набабкин – хорошо, но есть же Вернблум. Этот тысячеликий герой появляется там, где нужнее всего, и регенерирует отмирающие участки, но делает это топорно. Игра шведа в нападении – особый вид современного искусства, понятный только эстетам. ЦСКА середины нулевых – команда, в которой на скамейке запасных кайфовал Ивица Олич с Дуду, а сейчас решение всех проблем – швед.

ЦСКА очень не хватает быстрого защитника с первым пасом. Высокая тройка дефов отлично подходила под стиль «Црвены Звезды», которая за два матча наподавала больше, чем любой теннисист за турнир ATP. Результат варьировался от «плохо» до «ужасно», но Акинфеев засухарил два матча, а это продолжение серии. В ситуации, когда защитника опять не купили, остается только надеяться, что креатив вырежут всем клубам, которые попадутся ЦСКА дальше.

Армейцы снова показали умение терпеть, переламывать и добиваться. Это приятно по смыслу, но содержание все еще не айс. Сейчас набрать полную заявку для москвичей – успех. Выпестовать талант – вселенское счастье. И если этого уровня едва хватает, чтобы выдергивать победы у «Црвены Звезды», то крепкие команды топовых лиг просто спокойно возьмут свое.

ЦСКА – «Црвена Звезда» – 1:0

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