«Зенит» – «Селтик»: перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы

В весеннюю Лигу Европы вступило сразу четыре русских клуба, но дожить до следующего раунда может только ЦСКА. «Локомотиву» жестко повезло во Франции – не факт, что так попрет в Москве, а «Спартак» с «Зенитом» вообще слили свои матчи. Если красно-белые пропустили много лишнего, то питерцы в Шотландии были грустнее, чем карьера Новосельцева на «Крестовском».

Если за неделю Манчини не придумал ничего нового, то скоро «Зенит» сконцентрируется только на РФПЛ.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Зенита» нет ни травм, ни дисквалификаций – Манчини рассчитывает на всех (кроме Дзюбы). А вот у шотландцев целая бригада больных. В лазарете прописались Боята, Гордон, Рогич, Гриффитс, Робертс и Армстронг. Питерцы обязаны этим воспользоваться.

Форма

Про форму «Зенита» известно лишь то, что она голубая. По контрольным матчам на сборах судить нелепо, а вот в первом матче в Глазго все было прискорбно. Команда Манчини играла плохо и должна быть рада, что получила лишь один мяч.

У «Селтика» странная форма: еще недавно они рвали всех в чемпионате и не проигрывали 69 матчей, но регулярно огребали в ЛЧ. Сейчас «кельты» стабильно оступаются и выиграли лишь один из трех последних матчей в шотландской лиге.

Кто что сказал

Роберто Манчини, главный тренер «Зенита»: «Не знаю, насколько сильно изменится состав. Главное для нас – изменить результат. Статистика говорит, что мы неплохо играем дома, так что я чувствую себя уверенно. Думаю, все получится. Единственная проблема в том, что мы не проводили официальные встречи два месяца. Но, считаю, у нас такие же шансы на выход в 1/8 финала, как у «Селтика». (официальный сайт УЕФА)

Брендан Роджерс, главный тренер «Селтика»: «В четверг все будет идеально. Газон в отличном состоянии. Я очень жду встречи с новой ареной – в прошлый раз, когда я приезжал в Санкт-Петербург с «Ливерпулем», мы играли на «Петровском». Уверен, будет фантастический матч.

Я очень счастлив, что матч пройдет под закрытой крышей. Может быть, это поможет сохранить тепло внутри стадиона. Это важно не только для игроков, но и для болельщиков». («СЭ»)

Лицом к лицу

Это лишь вторая встреча команд – первая была в Глазго.

«Селтик» ни разу не проиграл в России – 2 победы и 1 ничья. Всего у «кельтов» 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение в играх с русскими.

«Зенит» лишь раз выиграл у шотландского клуба. Это случилось в финале Кубка УЕФА-2007/08 против «Рейнджерс».

В основной сетке ЛЕ у «Зенита» 16 побед в 17 матчах в Санкт-Петербурге.

«Селтик» еще не выиграл ни одного гостевого матча в основной сетке Лиги Европы (8 ничьих и 5 поражений).

На групповом этапе ЛЧ «Селтик» разгромил в гостях «Андерлехт» (3:0). Это единственная выездная победа «кельтов» в 19 еврокубковых матчах без учета квалификации (6 ничьих и 12 поражений).

Люди в черном

Обслуживать матч будет бригада Матео Лаоса. Для 40-летнего испанца этот матч станет первым в розыгрыше Лиги Европы-2017/18.

В Лиге чемпионов он отработал на четырех матчах, в Примере – на 12.

В центре внимания

Покажет класс

Александр Кокорин – самый опасный игрок «Зенита» в этом сезоне. В 10 матчах Лиги Европы у Саши 8+2. При полных трибунах Кокорин вдохновится и вытащит «Зенит», которому очень нужен лидер.

Обделается

Бранислав Иванович чего-то как-то не очень. В Глазго серб остался на лавке, а в прошлогоднем отрезке РФПЛ частенько привозил. Одна ошибка может стоить питерцам путевки в 1/8 финала, а против шустрого Дембеле старенькому Бано будет супертяжко.

Бранислав ИвановичGetty Images

Котировки букмекеров

Спецы верят в питерский клуб. В Манчини, Кокорина, Паредеса, вот этих вот всех. Если уверен, что дальше пройдет «Селтик», то можешь сорвать банк.

Победа «Зенита»: 1,635

Ничья: 4,04

Победа «Селтика»: 5,95

Линия на матчи Лиги Европы

Ориентировочные составы

«Зенит»

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