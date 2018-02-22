Капитан «Селтика» Скотт Браун прошелся вдоль питерских поребриков в одной футболке. В –11!

Перед матчем с «Зенитом» футболисты «Селтика» вышли на прогулку по Санкт-Петербургу. Все игроки кутались в куртки и олимпийки, прятали руки в карманы, скрывались в капюшонах, в –11°C всем было зябковато.

Всем кроме Скотта Брауна. 32-летний капитан «кельтов» шел по Питеру в футболке с короткими рукавами. Он возглавлял группу футболистов и первым принимал суровый ветер с берегов Невы.

«Скотт Браун только что стал самым любимым шотландцем у русских. Респект. Один из нас», – среагировал твиттер «Зенита».

«Селтик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы победил «Зенит» – 1:0.

Ответный матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 21:00 по московскому времени.

«Зенит» – «Селтик»: перед матчем

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