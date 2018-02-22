У Васина, возможно, кресты. Черчесов на ЧМ-2018 остался без Джикии и, кажется, защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин получил травму колена. На 26-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» Васина заменил Кирилл Набабкин.

«Васин в ближайшие дни пройдет медицинское обследование в Риме в клинике Villa Stuart, в которой оперировался несколько лет назад», – сообщила пресс-служба ЦСКА.

Инсайдер Sport24.ru Максим Алланазаров уточнил, что Васин получил повреждение того же колена, на котором уже рвал крестообразные связки. На 90% футболист сборной России пропустит чемпионат мира-2018.

Предыдущая тяжелая травма колена у Васина была в январе 2011 года.

Хирурги больницы Villa Stuart делали операцию защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Новости футбола, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме