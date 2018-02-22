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У Васина, возможно, кресты. Черчесов на ЧМ-2018 остался без Джикии и, кажется, защитника ЦСКА

У Васина, возможно, кресты. Черчесов на ЧМ-2018 остался без Джикии и, кажется, защитника ЦСКА
Eurosport

1 час назад

Кто-нибудь, разморозьте Игнашевича с Березуцкими.

Защитник ЦСКА Виктор Васин получил травму колена. На 26-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» Васина заменил Кирилл Набабкин.

«Васин в ближайшие дни пройдет медицинское обследование в Риме в клинике Villa Stuart, в которой оперировался несколько лет назад», – сообщила пресс-служба ЦСКА.

Инсайдер Sport24.ru Максим Алланазаров уточнил, что Васин получил повреждение того же колена, на котором уже рвал крестообразные связки. На 90% футболист сборной России пропустит чемпионат мира-2018.

  • Предыдущая тяжелая травма колена у Васина была в январе 2011 года.
  • Хирурги больницы Villa Stuart делали операцию защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

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