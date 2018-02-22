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Дост достал «Астану» быстрым голом

Дост достал «Астану» быстрым голом
Сергей Кулагин

4 мин. назад

Трансляция 1/16 финала Лиги Европы.

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