Eurosport
«Лейпциг» выбил «Наполи» из еврокубка. Итальянцы теперь спокойно могут тащиться к победе в Серии А
Они попробовали отыграться с 1:3 в первом матче, но не смогли.
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» одержал победу над «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.
Голы на счету Петра Зелиньского и Лоренсо Инсинье. Второй гол неаполитанцы забили лишь на 86-й минуте.
Для выхода в следующий круг им нужно было забивать третий мяч, но итальянскому клубу не хватило времени. По сумме двух встреч дальше прошел «Лейпциг» за счет правила выездного гола.
- «Наполи» лидирует в Серии А. На их счету 66 очков, у «Юве» – 65.
- Ни туринцы, ни неаполитанцы не теряли очки в последних 5 турах.
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