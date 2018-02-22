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«Лейпциг» выбил «Наполи» из еврокубка. Итальянцы теперь спокойно могут тащиться к победе в Серии А

«Лейпциг» выбил «Наполи» из еврокубка. Итальянцы теперь спокойно могут тащиться к победе в Серии А
Eurosport

44 мин. назад

Они попробовали отыграться с 1:3 в первом матче, но не смогли.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» одержал победу над «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

Голы на счету Петра Зелиньского и Лоренсо Инсинье. Второй гол неаполитанцы забили лишь на 86-й минуте.

Для выхода в следующий круг им нужно было забивать третий мяч, но итальянскому клубу не хватило времени. По сумме двух встреч дальше прошел «Лейпциг» за счет правила выездного гола.

  • «Наполи» лидирует в Серии А. На их счету 66 очков, у «Юве» – 65.
  • Ни туринцы, ни неаполитанцы не теряли очки в последних 5 турах.

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