Фанаты «Спартака» приехали в Бильбао и устроили бал Сатаны с полицией и фейерверками

Болельщики московского «Спартака» столкнулись с фанатами «Атлетика» из Бильбао. Сначала они месились с местными поклонниками, потом зарубились с полицейскими. В этой борьбе москвичи подключили какие-то заграждения, которые совсем не помогли.

Для лучшего представления на площади запустили фейерверки, которые почему-то полетели не в воздух, а вдоль брусчатки.

Столкновения фанатов с полицией произошли за час до стартового свистка матча «Спартака» с «Атлетиком». Об этом написал телеграм-канал Red-White News.

Первый матч в Москве закончился в пользу баскского клуба – 3:1.

Ответная игра в Бильбао стартовала в 23:05.

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