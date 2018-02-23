Eurosport
Рэпер ST впервые погнал за «Спартаком» в Европу и попал в лапы копов
Отличное воспоминание.
Испанские полицейские задержали рэпера ST. Хип-хоп-артист впервые отправился на европейский выезд с московским «Спартаком».
Он приехал в Бильбао и попал под разборки фанатов красно-белых и «Атлетика». Рэперу заломили руки и поставили лицом к полицейскому автомобилю. Вокруг ST находятся трое испанских омоновцев.
Столкновения фанатов с полицией произошли за час до стартового свистка матча «Спартака» с «Атлетиком».
- Первая игра в Москве закончилась в пользу баскского клуба – 3:1.
- Ответная игра в Бильбао стартовала в 23:05.
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