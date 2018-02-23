Рэпер ST впервые погнал за «Спартаком» в Европу и попал в лапы копов

Испанские полицейские задержали рэпера ST. Хип-хоп-артист впервые отправился на европейский выезд с московским «Спартаком».

Он приехал в Бильбао и попал под разборки фанатов красно-белых и «Атлетика». Рэперу заломили руки и поставили лицом к полицейскому автомобилю. Вокруг ST находятся трое испанских омоновцев.

Столкновения фанатов с полицией произошли за час до стартового свистка матча «Спартака» с «Атлетиком».

Первая игра в Москве закончилась в пользу баскского клуба – 3:1.

Ответная игра в Бильбао стартовала в 23:05.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме