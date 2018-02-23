Eurosport

Рэпер ST впервые погнал за «Спартаком» в Европу и попал в лапы копов

Рэпер ST впервые погнал за «Спартаком» в Европу и попал в лапы копов
Eurosport

7 мин. назад

Отличное воспоминание.

Испанские полицейские задержали рэпера ST. Хип-хоп-артист впервые отправился на европейский выезд с московским «Спартаком».

Он приехал в Бильбао и попал под разборки фанатов красно-белых и «Атлетика». Рэперу заломили руки и поставили лицом к полицейскому автомобилю. Вокруг ST находятся трое испанских омоновцев.

Столкновения фанатов с полицией произошли за час до стартового свистка матча «Спартака» с «Атлетиком».

  • Первая игра в Москве закончилась в пользу баскского клуба – 3:1.
  • Ответная игра в Бильбао стартовала в 23:05.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали 13-го дня Олимпиады-2018

01:19
Популярные видео
Сломанная лыжа, психолог Бьорндалена и еще 3 величайшести олимпийского биатлона
5 875 просмотров9 ч
«Чикаго» бахнул «Оттаву», Анисимов, конечно же, забросил
 388 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться