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После стычки фанов «Спартака» и «Атлетика» умер полицейский
В битве при Бильбао есть первые жертвы.
Один из полицейских, участвовавших в разгоне болельщиков «Спартака» и «Атлетика», скончался в госпитале.
На площади у стадиона «Сан-Мамес» столкнулись футбольные фанаты. Стычка началась после брошенного в толпу баскских болельщиков. В ней пострадал сотрудник местной автономной полиции Эртцаинтцы.
У мужчины диагностировали остановку сердца, его оперативно доставили в больницу. Врачи положили пострадавшего в реанимацию, но не спасли его, полицейский умер.
По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов арестовали пятерых человек. Об этом сообщила газета El Correo.
- Столкновения фанатов с полицией произошли за час до стартового свистка матча «Спартака» с «Атлетиком».
- Местные омоновцы задержали рэпера ST.
- «Спартак», похоже, вылетел из Лиги Европы в 1/16 финала от «Атлетика».
Фото: El Correo
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