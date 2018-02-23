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После стычки фанов «Спартака» и «Атлетика» умер полицейский

После стычки фанов «Спартака» и «Атлетика» умер полицейский
Eurosport

55 мин. назад

В битве при Бильбао есть первые жертвы.

Один из полицейских, участвовавших в разгоне болельщиков «Спартака» и «Атлетика», скончался в госпитале.

На площади у стадиона «Сан-Мамес» столкнулись футбольные фанаты. Стычка началась после брошенного в толпу баскских болельщиков. В ней пострадал сотрудник местной автономной полиции Эртцаинтцы.

У мужчины диагностировали остановку сердца, его оперативно доставили в больницу. Врачи положили пострадавшего в реанимацию, но не спасли его, полицейский умер.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов арестовали пятерых человек. Об этом сообщила газета El Correo.

Фото: El Correo

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