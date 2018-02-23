В 1/8 финала прошло 3 клуба из РФПЛ. «Спартак» – сорри

За русские клубы в эту еврокубковую зиму/весну не стыдно. Каждый из них притягателен по разным причинам, но одна общая все-таки есть. ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» выгрызли нужные победы и шагнули дальше. Со «Спартаком» вышло не так успешно, но характер ребятки Карреры тоже показали.

«Црвена Звезда» получила легоньких тумаков от звездочек ЦСКА

ЦСКА сыграл свой матч еще в среду и первым в Европе квалифицировался в 1/8 финала. Когда армейцы вышли на поле, было видно, что выводы из белградского матча сделаны: и Витиньо, и Натхо чаще мочили с дальних дистанций. «Црвена Звезда» часто атаковала флангами, но к самым суровым последствиям привел пас Игнашевича на шустрого сербского форварда, который по непонятным причинам загубил потрясную возможность.

«Локомотив» не оставил «Ницце» ни шансика

«Локомотив» почти всегда недооценивают, так как людям свойственно страдать от психологических недомоганий, но, когда помутнение рассудка уходит, к гражданам приходит озарение: этот «Локо» не остановить. Юрий Палыч отказался от новых трансферов и внушил всем, что все его имеющиеся футболисты – машины. Как ему это удалось, не узнает никто и никогда – через несколько десятков лет «РЕН ТВ» снимет об этой команде документалку с инопланетянами и тамплиерами. Сейчас же игроки унижают соперников по очереди.

Вот и «Ниццу» изрешетили. Французы наверняка готовились к семинскому автобусу, но лучший тренер России ответил атакующим футболом с первых минут. «Локо» мог повести на 6-й минуте, но Владислав Игнатьев ошибся с прострелом. Мог и на 26-й, но Антон Миранчук не попал в створ.

Через четыре минуты он не попал и в Ари, когда навешивал с фланга, но боги зачем-то благословили клуб перед стартом сезона: мяч все равно полетел в нужную сторону, и Игорь Денисов проткнул его в сетку.

«Зенит» показал, что готов к трудностям и суровеньким соперникам

«Селтик» приехал в Санкт-Петербург с профицитом в один мяч и закаленным капитаном, который почему-то забыл о верхней одежде на прогулке, но ему это не помогло. Напугать этот «Зенит» внешним видом едва ли возможно, а вот на поле шотландцы не удивили вообще ничем. Именинник Иванович стукнул по гостям уже на седьмой минуте после углового, Кузяев выстрелил из-за штрафной на 27-й, а Кокорин вбил последний гвоздик на 61-й. «Селтик» осознанно пробил по воротам за 20 минут до конца матча. У вас еще есть вопросы, почему все закончилось разгромом?

«Спартак» испортил идеальное выступленьице

Печальный слив дома не оставлял «Спартаку» шансов на выход в следующий этап, но он почти совершил чудо.

Москвичи начали бодрее, забили быстрый гол и разожгли пламя веры по новой, но Этчейта остудил разгоряченных гостей и фанов голом. Простейшим и важнейшим одновременно. Пустая зона при навесе, одинокий игрок в центре штрафной. Красно-белые вмиг потеряли надежду.

Каррера резко десантировал на поле Зе Луиша и Мельгарехо, которые соорудили второй гол за 5 минут до конца встречи, но было уже поздно. «Атлетик» спокойно отзащищался и не прогнулся под гробовщика Глушакова, который едва не ткнул головой решающий укол. Не срослось.

Россия сохранила 75% представительства, русских полуфиналов точно не будет, а вот синхронно выйти в четвертьфинал было бы очень недурно. Впереди мощные «Атлетико», «Арсенал» и другие топы, которые по ошибке оказались в турнире рангом ниже, но приз в виде проходки в следующую Лигу чемпионов замотивирует их до невозможности.

Трио из РФПЛ взяло достаточный разгон, чтобы пошуметь, как следует. Так и будет. Скриньте.