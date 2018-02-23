«Надеюсь, вам понравится смотреть ЛЕ по телевизору». Батшуайи отомстил фанам «Аталанты» за расизм

«Боруссия» вырвала путевку в 1/8 финала Лиги Европы у «Аталанты» благодаря голу на 83-й минуте. После матча Миши Батшуайи затроллил итальянских болельщиков, улюлюкавших в его адрес.

«На дворе 2018-й год, а на трибунах слышны расистские обезьяньи выкрики. Серьезно?

Надеюсь, вам понравится смотреть оставшуюся часть Лиги Европы по телевизору, в то время как мы идем дальше», – написал Батшуайи, добавив хэштеги #СкажиНетРасизму и #ИдуСмотретьЧернуюПантеру.

Матч «Аталанта» – «Боруссия» завершился со счетом 1:1. В первой игре победил «Дортмунд» – 3:2.

Батшуайи выступает за «Боруссию» на правах аренды. Футболист принадлежит «Челси».

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