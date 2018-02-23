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«Изи катка». Краткий анализ игры «Зенит» – «Селтик» от Александра Кокорина
Мощно задвинул.
«Зенит» проиграл «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1), но уже спустя неделю разгромил шотландцев дома (3:0).
Автор одного из мячей Александр Кокорин после игры попробовал себя в роли аналитика:
– Александр, что это было?
– Изи катка была.
- Кокорин забил 6 голов в 7 матчах основной стадии Лиги Европы.
- Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в 15:00 мск.
- «Изи катка» – легкая победа.
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