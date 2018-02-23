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«Изи катка». Краткий анализ игры «Зенит» – «Селтик» от Александра Кокорина

«Изи катка». Краткий анализ игры «Зенит» – «Селтик» от Кокорина
Eurosport

55 мин. назад

Мощно задвинул.

«Зенит» проиграл «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1), но уже спустя неделю разгромил шотландцев дома (3:0).

Автор одного из мячей Александр Кокорин после игры попробовал себя в роли аналитика:

– Александр, что это было?

– Изи катка была.

  • Кокорин забил 6 голов в 7 матчах основной стадии Лиги Европы.
  • Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в 15:00 мск.
  • «Изи катка» – легкая победа.

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