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Пушечный выстрел Бруну Фернандеша, после которого «Астана» поняла, что лишняя в Лиге Европы

Пушечный выстрел Фернандеша, после которого «Астана» поняла, что лишняя в Лиге Европы
Eurosport

1 час назад

Без шансов.

«Спортинг» и «Астана» выдали лютую бойню с обилием голов в Лиссабоне в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.

Лучший гол был забит на 53-й минуте. Бруну Фернандеш расчехлил пушку и выстрелил с 25 метров прямо в угол. Ненад Эрич оказался не готов к такому удару.

  • «Астана» уступала в счете 1:3, но двумя голами в последние 15 минут вырвала ничью – 3:3.
  • Этого не хватило команде из Казахстана, поскольку в первой игре сильнее были португальцы – 3:1.

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