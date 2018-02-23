Getty Images
Пушечный выстрел Бруну Фернандеша, после которого «Астана» поняла, что лишняя в Лиге Европы
Без шансов.
«Спортинг» и «Астана» выдали лютую бойню с обилием голов в Лиссабоне в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.
Лучший гол был забит на 53-й минуте. Бруну Фернандеш расчехлил пушку и выстрелил с 25 метров прямо в угол. Ненад Эрич оказался не готов к такому удару.
- «Астана» уступала в счете 1:3, но двумя голами в последние 15 минут вырвала ничью – 3:3.
- Этого не хватило команде из Казахстана, поскольку в первой игре сильнее были португальцы – 3:1.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте