«*****[девушки без принципов] дворовые побили». На переводчика «Спартака» напали в Бильбао

Переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов подвергся нападению в Бильбао. Инцидент произошел в 500 метрах от отеля, где остановились красно-белые.

«Ремнем неожиданно все умеют бить, только один на один слабоваты. *****[девушки без принципов] дворовые побили. Но перед этим нападавший получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка», – заявил Артем Фетисов в инстаграме.

Позже пост был удален.

«Спартак» обыграл «Атлетик» со счетом 2:1, но этого не хватило для выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

В ходе столкновений между болельщиками погиб полицейский.

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(фото: инстаграм Артема Фетисова)