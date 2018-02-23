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«*****[девушки без принципов] дворовые побили». На переводчика «Спартака» напали в Бильбао

«*****[девушки без принципов] дворовые побили». На переводчика «Спартака» напали в Бильбао
Eurosport

1 час назад

Атака исподтишка.

Переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов подвергся нападению в Бильбао. Инцидент произошел в 500 метрах от отеля, где остановились красно-белые.

«Ремнем неожиданно все умеют бить, только один на один слабоваты. *****[девушки без принципов] дворовые побили. Но перед этим нападавший получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка», – заявил Артем Фетисов в инстаграме.

Позже пост был удален.

  • «Спартак» обыграл «Атлетик» со счетом 2:1, но этого не хватило для выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
  • В ходе столкновений между болельщиками погиб полицейский.

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(фото: инстаграм Артема Фетисова)

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