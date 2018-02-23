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«Зенит» в 1/8 Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом», ЦСКА – с «Лионом», «Локо» – с «Атлетико»

«Зенит» в 1/8 сыграет с «Лейпцигом», ЦСКА – с «Лионом», «Локо» – с «Атлетико»
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Просто не будет.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы. Соперников узнали российские «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

По итогам процедуры «Зениту» достался «Лейпциг», ЦСКА сыграет с «Лионом», а «Локомотив» – с «Атлетико». Другие пары выглядят следующим образом:

«Лацио» – «Динамо» Киев

«Атлетик» – «Марсель»

«Спортинг» – «Виктория Пльзень»

«Боруссия» Дортмунд – «Зальцбург»

«Арсенал» – «Милан»

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