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«Зенит» в 1/8 Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом», ЦСКА – с «Лионом», «Локо» – с «Атлетико»
Просто не будет.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы. Соперников узнали российские «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».
По итогам процедуры «Зениту» достался «Лейпциг», ЦСКА сыграет с «Лионом», а «Локомотив» – с «Атлетико». Другие пары выглядят следующим образом:
«Лацио» – «Динамо» Киев
«Атлетик» – «Марсель»
«Спортинг» – «Виктория Пльзень»
«Боруссия» Дортмунд – «Зальцбург»
- Первые матчи состоятся 8 марта, вторые – 15 марта. Есть время определится с фаворитами.
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