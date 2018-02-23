Getty Images

Mundo Deportivo: «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения болельщиков

Mundo Deportivo: «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения болельщиков
Eurosport

44 мин. назад

А фанатам запретят посещать гостевые матчи.

УЕФА открыл дело против фанатов «Спартака», которые устроили беспорядки перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

В пятницу комиссия УЕФА рассмотрела отчет делегата игры, директора стадиона и пресс-службы обоих клубов, информирует Mundo Deportivo. Испанское издание отметило, что москвичам грозит крупный штраф и исключение из еврокубков. Болельщикам красно-белых запретят посещать выездные матчи еврокубков.

«Атлетик», скорее всего, отделается денежным штрафом, так как в досье клуба подобных инцидентов еще не было.

  • Во время драки один из фейерверков попал в лицо полицейского, который умер в больнице от сердечного приступа.
  • Беспорядки произошли за пределами стадиона, но это не мешает УЕФА их рассматривать.
  • В соответствии с изменениями в законодательстве, УЕФА может наказывать клубы за инциденты, случившиеся за пределами спортивных сооружений.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали 14-го дня Олимпиады-2018

00:36
Популярные видео
Овечкин очень старался и сделал ассист, но «Вашингтон» все равно слил «Флориде»
 48 просмотров41 мин
«Нэшвилл» надругался над «Сан-Хосе», и теперь «Шаркс» точно заявят в полицию
 802 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться