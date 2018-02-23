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Mundo Deportivo: «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения болельщиков
А фанатам запретят посещать гостевые матчи.
УЕФА открыл дело против фанатов «Спартака», которые устроили беспорядки перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».
В пятницу комиссия УЕФА рассмотрела отчет делегата игры, директора стадиона и пресс-службы обоих клубов, информирует Mundo Deportivo. Испанское издание отметило, что москвичам грозит крупный штраф и исключение из еврокубков. Болельщикам красно-белых запретят посещать выездные матчи еврокубков.
«Атлетик», скорее всего, отделается денежным штрафом, так как в досье клуба подобных инцидентов еще не было.
- Во время драки один из фейерверков попал в лицо полицейского, который умер в больнице от сердечного приступа.
- Беспорядки произошли за пределами стадиона, но это не мешает УЕФА их рассматривать.
- В соответствии с изменениями в законодательстве, УЕФА может наказывать клубы за инциденты, случившиеся за пределами спортивных сооружений.
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