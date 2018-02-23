Кто пройдет дальше в Лиге Европы? «Зенит», ЦСКА или «Локомотив»

Несмотря на внезапно отличную форму «Локомотива» после отпуска, железнодорожников можно хоронить уже сейчас: гробовщики Диего Симеоне с легкостью разделаются с выскочками с юго-востока Москвы. Надежды на Ла Лигу у мадридцев практически нет, из ЛЧ «Атлетико» вылетел, кубок – тоже мимо. Лига Европы – единственный шанс вырвать серьезный трофей.

«Зениту» тоже не очень повезло с жеребьевкой. «РБ Лейпциг» наметил спокойный клубный рост, но попадание в Лигу чемпионов в дебютный сезон в Бундеслиге активировал жажду крови у молодого клуба. Вампиры понимают, что пока «Бавария» существует, шансов урвать чемпионство очень мало, поэтому будут рвать Лигу Европы. «Зенит», несмотря на разгром «Селтика», дальше от пика формы, чем Виктор Файзулин от места в основе петербургского клуба, и вряд ли наберет нужные кондиции за пару месяцев. Выход российского клуба в четвертьфинал очень сомнителен.

ЦСКА достался «Лион», команда-трамплин, но уже давно не серьезная европейская величина. Игроки приходят во французский клуб, чтобы реинкарнировать карьеру (Депай, Рафаэл), либо получить буст на старте.

Игра французского клуба сосредоточена на парочке лидеров, которых армейцы в состоянии закрыть. Армейский ростер намного опытнее в еврокубках, чем французы. У москвичей нет турбозвезд типа Фекира или Депая, но есть стена за спиной: у ЦСКА нет путей отхода, нет лидера, который засолирует и вытащит матч на горбе в случае чего. ЦСКА – это все за одного и бешеный тимплей. В ситуации, когда состав короче зимнего межсезонья в АПЛ, на первый план выходят не индивидуальное мастерство.

ЦСКА – это история про большие победы малыми силами. Тот случай, когда шансы лампового топ-клуба превосходят шансы на длинный турнирный путь богатеев и лидера чемпионата России.

Все просто: «Зенит» пролетит дальше остальных российских клубов просто потому, что он выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, а остальные – нет. ЦСКА без ротации в обороне и мощного страйкера сдадутся перед мощью Фекира, Диаса и Депая. «Локомотив» и «Атлетико» будут сушиться, как качки перед соревнованиями, но Диего Симеоне – главный в Европе по оптимизации затраченных сил для результата. Юрий Палыч – главный, но только в России.

«РБ Лейпциг» – вообще один из самых удобных соперников в 1/8 финала. В Германии сейчас не до еврокубков: «РБ» нужно закрепиться в четверке лучших команд Бундеслиги, чтобы а) повторить Лигу чемпионов в следующем году и продолжить развитие клуба и б) занять место повыше и получить жирный ТВ-бонус.

Второй пункт особенно важен. «РБ» играет второй сезон в Бундеслиге, поэтому получает самый мелкий кусок пирога (28,78 млн евро) среди 18 клубов. Чтобы котироваться у телевизионщиков выше, «Лейпцигу» нужно стабильно мочить на внутренней арене.

Даже в случае победы в ЛЕ «РБ» не заработает и половины от локального ТВ-бонуса, а пробиться в ЛЧ через чемпионат реальнее – в Германии на три вакантные путевки пять претендентов (в Лиге Европы – 16 на одну). Мотивации рубиться в Европе насмерть у «быков» нет, «Лейпциг» – клуб с самым стратегическим мышлением в Бундеслиге.

В плане тактики «Зениту» тоже достался удобный юнит – «Лейпциг» зрелищная команда, которая динамично рассекает продольными передачами, но боится контратак. Парни Манчини уступают в скорости, но при компактной игре в обороне (чуть более успешной, чем в Глазго) лишат «РБ» пространства, а значит и главной опасности. При этом у «Лейпцига» будет проблема с усилением игры по ходу матча и глубиной состава. Если умножить все это на низкий приоритет соревнования, дальше пройдет Питер.

По вывеске кажется, что нас ждет казнь – не самая изощренная и изысканная, но совершенно точно неизбежная. Еще год назад именно так и было бы, но нынешний «Атлетико» имеет мало общего с двухпалубной бетономешалкой, которая укатывала «Барселону» пару лет назад. У «Локо» с бесхребетным середняком, который без шансов влетал «Ростову», примерно столько же общего.

Да и суперзаряженными «индейцы» точно не будут: отношение «Атлетико» к Лиге Европы Габи выразил еще в ноябре, когда назвал турнир дерьмом. У гоплитов Симеоне нет мотивации затащить второсортную чашку, и не надо сравнивать «Атлетико» с прошлогодним «МЮ». Моуриньо тогда доигрался до того, что победа в ЛЕ осталась единственным шансом «Манчестера» на Лигу Чемпионов, а значит на продолжение работы в следующем сезоне. «Атлетико» выйдет в ЛЧ на следующий год на лайте, так что ЛЕ – дешевый способ потешить самооценку.

Это ни разу не уравнивает шансы команд, но сейчас «Локомотиву» вынести кого угодно в отдельно взятом матче так же реально, как Грудинину построить коммунизм в отдельно взятом совхозе.

Тем более, что ответка пройдет в Москве. Один перформанс от «Атлетико» на уровне матчей с «Карабахом», один от «Локо» на уровне второй половины игры в Ницце, и железнодорожники запросто могут найти себя в 1/4 с открытой дорогой к финалу.

Кто точно пройдет в 1/4 финала Лиги Европы? Опрос 58 голосов ЦСКА «Зенит» «Локомотив»

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