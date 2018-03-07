Getty Images
Арсен Венгер: «Дать совет Гаттузо? У меня дела идут не очень – это ему надо советовать мне»
Вот это поворот.
Главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера спросили, что он может посоветовать Дженнаро Гаттузо. Француз ответил, что он не в том положении.
«Я не стану давать Гаттузо много советов. Он парень с богатым опытом. У меня дела идут не очень хорошо, так что это мне следует просить у него советов.
Надеюсь, Мхитарян поможет нам добиться успеха. Но перед тем, как подумывать о победе в Лиге Европы, мы должны сыграть с «Миланом» и отдать все силы, чтобы пройти дальше.
Противостояние будет упорным, потому что «Милан» сейчас играет очень хорошо», – сказал Венгер.
- «Арсенал» проиграл 4 последние встречи. «Милан» не проигрывает 13 матчей подряд. У «россонери» набралось 9 побед за этот период.
- Когда Венгер возглавил «Арсенал», 18-летний Гаттузо только дебютировал в профессиональном футболе.
- «Милан» и «Арсенал» сойдутся на «Сан-Сиро» 8 марта. Ответная игра пройдет в Лондоне 15 марта.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте