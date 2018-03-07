Арсен Венгер: «Дать совет Гаттузо? У меня дела идут не очень – это ему надо советовать мне»

Главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера спросили, что он может посоветовать Дженнаро Гаттузо. Француз ответил, что он не в том положении.

«Я не стану давать Гаттузо много советов. Он парень с богатым опытом. У меня дела идут не очень хорошо, так что это мне следует просить у него советов.

Надеюсь, Мхитарян поможет нам добиться успеха. Но перед тем, как подумывать о победе в Лиге Европы, мы должны сыграть с «Миланом» и отдать все силы, чтобы пройти дальше.

Противостояние будет упорным, потому что «Милан» сейчас играет очень хорошо», – сказал Венгер.

«Арсенал» проиграл 4 последние встречи. «Милан» не проигрывает 13 матчей подряд. У «россонери» набралось 9 побед за этот период.

Когда Венгер возглавил «Арсенал», 18-летний Гаттузо только дебютировал в профессиональном футболе.

«Милан» и «Арсенал» сойдутся на «Сан-Сиро» 8 марта. Ответная игра пройдет в Лондоне 15 марта.

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