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Диего Симеоне: «Мне нравятся братья Миранчуки. У них хорошее телосложение и видение поля»

Симеоне: «Мне нравятся Миранчуки. У них хорошее телосложение и видение поля»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер мадридского клуба похвалил молодых «железнодорожников».

На пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» главный тренер мадридцев Диего Симеоне отметил в составе московского клуба Алексея и Антона Миранчуков.

«Братья Миранчуки играют очень хорошо. Они мне очень нравятся. У них хорошее телосложение и видение поля. Они являются важными игроками для «Локомотива», – передает слова Симеоне Marca.

  • Первый матч между «Атлетико» и «Локомотивом» состоится 8 марта в Мадриде. Ответный матч пройдет в Москве 15 марта.
  • Алексей Миранчук сыграл уже 14 матчей за сборную России, на счету Антона – 2 матча за национальную команду.

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