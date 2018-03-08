«Милан» – «Арсенал»: перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы

Про последний шанс «Арсенала» в этом сезоне написали примерно все. Тоже самое можно сказать и про «Милан». Несколько лет назад эти гранды зажигали в Лиге чемпионов, теперь мечтают туда хотя бы попасть.

Фанаты «канониров» надеются, что клуб не выберет синюю форму. В ней «Арсенал» провел девять матчей и добыл лишь одну победу над БАТЭ и ничью с «Сотоном». У лондонцев катастрофических семь поражений – даже от «Эстерсунда» и «Ноттингема».

Кто посмотрит матч по ТВ

Потерь по минимуму. У «Милана» не будет только Конти, у «Арсенала» пропустят битву травмированные Касорла и Ляказетт. Под большим вопросом участие Бельерина. Но если испанец будет играть также, как в последних матчах, то это не самая страшная потеря.

А еще не сыграет Обамеянг. Это правило УЕФА с заявкой на Лигу Европы.

Форма

В это сложно поверить, но у Гаттузо, похоже, получается. «Россонери» не проигрывают уже 13 матчей – блистательный результат, учитывая провальный старт сезона. Если Рино поддержит такие результаты, то может оказаться в ЛЧ на следующий год.

У «Арсенала», наоборот, катастрофа. В восьми последних матчах «канониры» потерпели шесть поражений (четыре подряд). Над головой Венгера уже не тучи, а настоящий ураган. Лига Европы – последний шанс спасти почти погибший сезон.

Кто что сказал

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Милана»: «Венгер многое выиграл за карьеру, и он работает в одном клубе уже более 20 лет. Я же только начинаю свой путь.

В моей карьере были серьезные матчи, но все в качестве игрока. Теперь все иначе. По сравнению с Венгером я в детской команде, я только начинаю, а он тренирует уже 30 лет». (Gazzetta Dello Sport)

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Выйти в Лигу Чемпионов через АПЛ будет очень трудно. Теперь уже практически невозможно.

Мы должны быть реалистами. Впереди нас пять команд, теперь нужно, чтобы оступилась не одна из них, а две. С трудом верю в это. Мы должны приложить все усилия в Лиге Европы». (Sky Sports)

Лицом к лицу

В противостоянии «россонери» и «канониров» полное равенство: по 2 победы и 2 ничьи.

«Арсенал» проиграл 3 последних еврокубковых матча в Италии, при этом не забив ни одного мяча.

«Милан» разгромил «Арсенал» в домашнем матче 1/8 ЛЧ-2011/12 (4:0).

«Арсенал» взял реванш дома – 2:0.

У «Милана» положительный баланс в домашних матчах с клубами из Англии: 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения.

«Арсенал» выиграл 15 из 31 матча с клубами из Италии.

Люди в черном

Встречу обслужит Клеман Тюрпен из Франции. В этом сезоне он еще не работал на матчах Лиги Европы. Зато в ЛЧ у него сразу четыре игры: в них он показал 13 желтых карточек и не поставил ни одного пенальти.

При нем «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли (1:1), «Тоттенхэм» снес «Боруссию» (2:1), а «Ювентус» не справился со «Спортингом» (1:1).

В центре внимания

Покажет класс

У «Милана» собрано немало звезд, но зажжет парень, которого в начале сезона никто не знал. Патрик Крутоне набрал классную форму: шесть последних матчей «россонери» он начал в старте, забил четыре мяча и сделал ассист. «Арсеналу» будет тяжко уследить за шустрым форвардом.

Обделается

У «Арсенала» проблема с вратарями – привозит даже Чех. Оспина выходит на все матчи кроме АПЛ, но и к нему есть вопросы. «Милан» дома будет атаковать, проблем у колумбийца хватит.

Котировки букмекеров

Гаттузо зарядил и своих футболистов, и букмекеров. Если раньше принимали ставки на увольнение Рино, то сейчас бородач фаворит в битве с опытным Венгером. Здесь ты можешь поднять денежек или на Гаттузо, или на Арсене.

Победа «Милана»: 2,1

Ничья: 3,44

Победа «Арсенала»: 3,84

Линия на матчи плей-офф Лиги Европы

Ориентировочные составы

«Милан»

«Арсенал»

Вопрос дня

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