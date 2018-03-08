Eurosport

«Милан» – «Арсенал»: перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы

«Милан» – «Арсенал»: перед матчем
Артем Буторин

1 час назад

Монстры, которые уже не монстры.

Про последний шанс «Арсенала» в этом сезоне написали примерно все. Тоже самое можно сказать и про «Милан». Несколько лет назад эти гранды зажигали в Лиге чемпионов, теперь мечтают туда хотя бы попасть.

Фанаты «канониров» надеются, что клуб не выберет синюю форму. В ней «Арсенал» провел девять матчей и добыл лишь одну победу над БАТЭ и ничью с «Сотоном». У лондонцев катастрофических семь поражений – даже от «Эстерсунда» и «Ноттингема».

Кто посмотрит матч по ТВ

Потерь по минимуму. У «Милана» не будет только Конти, у «Арсенала» пропустят битву травмированные Касорла и Ляказетт. Под большим вопросом участие Бельерина. Но если испанец будет играть также, как в последних матчах, то это не самая страшная потеря.

А еще не сыграет Обамеянг. Это правило УЕФА с заявкой на Лигу Европы.

Форма

В это сложно поверить, но у Гаттузо, похоже, получается. «Россонери» не проигрывают уже 13 матчей – блистательный результат, учитывая провальный старт сезона. Если Рино поддержит такие результаты, то может оказаться в ЛЧ на следующий год.

У «Арсенала», наоборот, катастрофа. В восьми последних матчах «канониры» потерпели шесть поражений (четыре подряд). Над головой Венгера уже не тучи, а настоящий ураган. Лига Европы – последний шанс спасти почти погибший сезон.

Кто что сказал

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Милана»: «Венгер многое выиграл за карьеру, и он работает в одном клубе уже более 20 лет. Я же только начинаю свой путь.

В моей карьере были серьезные матчи, но все в качестве игрока. Теперь все иначе. По сравнению с Венгером я в детской команде, я только начинаю, а он тренирует уже 30 лет». (Gazzetta Dello Sport)

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Выйти в Лигу Чемпионов через АПЛ будет очень трудно. Теперь уже практически невозможно.

Мы должны быть реалистами. Впереди нас пять команд, теперь нужно, чтобы оступилась не одна из них, а две. С трудом верю в это. Мы должны приложить все усилия в Лиге Европы». (Sky Sports)

Лицом к лицу

  • В противостоянии «россонери» и «канониров» полное равенство: по 2 победы и 2 ничьи.
  • «Арсенал» проиграл 3 последних еврокубковых матча в Италии, при этом не забив ни одного мяча.
  • «Милан» разгромил «Арсенал» в домашнем матче 1/8 ЛЧ-2011/12 (4:0).
  • «Арсенал» взял реванш дома – 2:0.
  • У «Милана» положительный баланс в домашних матчах с клубами из Англии: 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения.
  • «Арсенал» выиграл 15 из 31 матча с клубами из Италии.
«Арсенал» – «Милан»

Люди в черном

Встречу обслужит Клеман Тюрпен из Франции. В этом сезоне он еще не работал на матчах Лиги Европы. Зато в ЛЧ у него сразу четыре игры: в них он показал 13 желтых карточек и не поставил ни одного пенальти.

При нем «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли (1:1), «Тоттенхэм» снес «Боруссию» (2:1), а «Ювентус» не справился со «Спортингом» (1:1).

В центре внимания

Покажет класс

У «Милана» собрано немало звезд, но зажжет парень, которого в начале сезона никто не знал. Патрик Крутоне набрал классную форму: шесть последних матчей «россонери» он начал в старте, забил четыре мяча и сделал ассист. «Арсеналу» будет тяжко уследить за шустрым форвардом.

Обделается

У «Арсенала» проблема с вратарями – привозит даже Чех. Оспина выходит на все матчи кроме АПЛ, но и к нему есть вопросы. «Милан» дома будет атаковать, проблем у колумбийца хватит.

Давид Оспина

Котировки букмекеров

Гаттузо зарядил и своих футболистов, и букмекеров. Если раньше принимали ставки на увольнение Рино, то сейчас бородач фаворит в битве с опытным Венгером. Здесь ты можешь поднять денежек или на Гаттузо, или на Арсене.

Победа «Милана»: 2,1

Ничья: 3,44

Победа «Арсенала»: 3,84

Линия на матчи плей-офф Лиги Европы

Ориентировочные составы

«Милан»

«Милан»

«Арсенал»

«Арсенал»

Вопрос дня

Возьмет ли Венгер Лигу Европы?

Опрос
192 голосов
Нет
Конечно, нет

Подорвать комменты можно тут

Лучший спортивный телеграм

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 634 просмотровВчера в 11:27
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 970 просмотровВчера в 19:07
А еще вам может понравиться