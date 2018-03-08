«У него есть талант, чтобы стать тренером». Тьерри Анри – худшая замена Арсену Венгеру

В начале 2018-го Венгер подхватил олимпийскую волну и выдал худший отрезок в лондонской карьере: француз освоил скоростной спуск, взял «Арсенал» под руку и покатил в бездну. За два с копейками месяца один из мощнейших клубов Лондона проиграл матчей больше, чем любой другой в Англии: вылет из Кубка (2:4 от «Ноттингема»), унижение в финале Кубка лиги (0:3 от «Сити»), пять поражений в чемпионате (из 9 матчей) и тяжелый выход в 1/8 Лиги Европы в серии с крохотным клубом из Швеции (4:2 против «Эстерсунда»).

В «Арсенале» в равных пропорциях ухудшается примерно все, но одно неизменно – желание Венгера рулить. «Возможно, настало время поменять тренера. Арсен справлялся с работой удивительно хорошо, но он пересидел в клубе», – нервы не выдержали даже у наемщика француза, бывшего президента «канониров» Питера Хилл-Вуда.

С каждым днем все больше фанатов склоняются к переменам (88% по оценкам The Arsenal Supporters Trust на начало марта), но хуже всего, что человек-пуховик потерял доверие в раздевалке. После матча АПЛ против «Сити» измученные неудачами игроки собрались и обсудили ситуацию – она оказалась настолько плачевной, что довела до слез даже Косьельни: француз рассказал, что устал объяснять детям причину немощности клуба.

Арсен ВенгерGetty Images

До состояния руин атмосферу разрушила информация о контрактах новичков. По сведениям The Times, лидеры лондонцев взорвались при осознании того, что Мхитарян, Обамеянг и Озил (по новому контракту) получают в разы больше остальных. После этого Арсен остался один на один с собой при минимальной поддержке руководства, хотя даже она не подтверждена – боссы отмалчиваются.

Очевидно, что в сезоне-2017/18 «Арсенал» опустился до одной из самых низких точек в эпоху Венгера. Среди возможных титулов остался кубок Лиги Европы, но даже он не спасет положение – как бы Арсен не вгрызался в кресло, ему пора послушать окружающих и забрать трудовую книжку. Чем ближе увольнение француза (сам коуч не бросит пост), тем громче звучат фамилии преемников. Настойчивее других в прессе упоминаются трое: Луис Энрике, Йоахим Лев и Тьерри Анри.

Действующий тренер Бундестим – кандидат номер один, но особый трепет спецы из АПЛ испытывают при упоминании француза. «Арсеналу» нужен кто-то молодой, свежий и голодный. Я думаю, мужчина напротив меня отлично подойдет на эту роль», – заявил во время одного из эфиров на Sky Sports Джейми Реднапп, кивая в сторону Анри.

Экс-форвард «канониров» неоднократно рассказывал о желании возглавить родной клуб, но при условии, если его назначение не ознаменуется скандальным увольнением Венгера. До предложения дело не доходит, потому что руководство «Арсенала» понимает – приглашение нового француза еще на несколько лет выбьет клуб из борьбы за титулы.

«Безусловно, у него есть талант, чтобы стать тренером», – заявил Гвардиола, будто приняв у Анри вступительный экзамен. Испанец подтвердил, что у Тьерри есть будущее клубного босса, но не дал ни одного намека, что это произойдет скоро.

После завершения карьеры француз уверенно рисует кружочки и чертит линии на Sky Sports в качестве аналитика, но в его тренерской практике по-прежнему не хватает серьезных записей. Год в молодежке «Арсенала» (ушел после требования Венгера выбрать между коучингом и работой на ТВ) и половина цикла за плечом у Роберто Мартинеса в сборной Бельгии – список слишком ограничен.

Тьерри АнриGetty Images

«Тьерри играет большую роль. Он побеждал на чемпионате мира, так что его опыт поможет нам преодолеть психологические проблемы. К тому же форварды могут пообщаться с ним на тему движения в штрафной, это огромный плюс», – поделился впечатлениями от работы с Анри Мартинес. Роберто оставил о Тьерри положительный отзыв, но слишком слабо расписал характеристику. Получилось, что француз блестяще выполнил роль талисмана и поделился опытом, но этого мало для тренерского старта в одиночку.

Анри всегда находил контакт с нападающими – это неоспоримый факт. Например, работой с Тьерри больше всех остались довольны Батшуайи и Лукаку: первый рассыпался благодарностями в инстаграме, второй – в интервью. «Общение с Анри – лучшее, что случалось со мной за карьеру», – вопил от счастья Ромелу. Француз идеально отстроил отношения и принес пользу атакующим игрокам, но не заработал даже минимальную благодарность от парней с других позиций – им ему банально нечего предложить.

Недостаточная тренерская гибкость – главное упущение Анри, с которым ему будет невыносимо тяжело продержаться в «Арсенале» хотя бы год. У клуба имени Венгера в сезоне-2017/18 множество недостатков, но главные – игра в обороне и работа с вратарями («канониры» пропускают 1,4 мяча в АПЛ – худший показатель в топ-6). Решить проблему не под силу даже опытному французу, что говорить о парне, который всю жизнь бегал в атаке.

Слабости есть у каждого ведущего клуба АПЛ, но они компенсируются сильными коучами, способными подогнать модель под соперника. Поставить Анри против Моуринью, Гвардиолы, Клоппа, Почеттино и Конте – слишком смелое решение, последствия которого могут быть необратимыми.

Тьерри Анри, Роберто МартинесGetty Images

Есть удачные практики с Зиданом и – чуть менее удачные – с Гаттузо, но даже они владели более внушительными базами (один два года закалялся в «Кастилье», второй – четыре года скитался по крохотным клубам). Еще один плюс для Зинедина и Дженнаро – более-менее спокойные чемпионаты, где количество топ-клубов не зашкаливает, и есть возможность учиться на андердогах.

У Анри не будет времени, как не было его у Гари Невилла: англичанин сразу после ТВ возглавил «Валенсию» и провалился. От француза потребуют мгновенного результата, потому что ждать еще несколько лет разочарований ради тренера на вырост – негуманно по отношению к измученным фанатам. Отсутствие клуба среди борцов за титул приведет к новому негативу. Даже если надо будет возненавидеть легенду, которой когда-то был Венгер.

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