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Ядерный голасо Сауля Ньигеса с 30 метров, которому похлопают даже болельщики «Локомотива»

Ядерный голасо Сауля с 30 метров, которому похлопают даже болельщики «Локомотива»
Eurosport

8 мин. назад

Отразить такое невозможно.

«Атлетико» и «Локомотив» схлестнулись в Мадриде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет был открыт на 22-й минуте. Сауль Ньигес, оказавшись в 30 метрах от ворот, зарядил с такой мощью, что сам грохнулся на газон. Когда 23-летний испанец поднялся на ноги, мяч уже вылетал из сетки ворот Гилерме.

  • Этот гол стал пятым для Сауля в сезоне-2017/18. Он провел 40 официальных матчей.
  • Ответный матч пройдет в Москве 15 марта.

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