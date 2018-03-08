Гари Линекер: «Арсенал» показывает, что середняки АПЛ сильнее середняков Серии А»

«Арсенал» обыграл «Милан» со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы. Оба мяча были забиты еще в первом тайме, так что в перерыве легенда сборной Англии Гари Линекер годно пошутил:

«Арсенал» ведет в два мяча в Милане и показывает, что середняки Премьер-лиги сильнее середняков Серии А».

15 марта «Арсенал» и «Милан» сойдутся вновь – теперь на «Эмирейтс».

«Канониры» прервали серию из четырех поражений. «Россонери» проиграли впервые за 13 матчей и впервые – в 2018 году.

Днем ранее вторая команда Серии А обыграла на выезде четвертую команду Премьер-лиги.

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