2 яростных гола Мхитаряна и Рэмзи, которые вывели «Арсенал» из кризиса прямо на «Сан-Сиро»

«Арсенал» забыл, что находится в беспросветном кризисе и разорвал «Милан» на «Сан-Сиро» – 2:0.

На 15-й минуте счет открыл Генрих Мхитарян. Армянский легионер целился в дальний угол, но Леонардо Бонуччи очень удачно подставился под удар, и мяч изменил направление.

В конце первого тайма Месут Озил вспорол оборону «Милана», выведя один на один с Джанлуиджи Доннаруммой Аарона Рэмзи. 27-летний валлиец издевательски обыграл 19-летнего вратаря, нанеся ему психологическую травму.

Ответная игра пройдет в Лондоне 15 марта.

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