Капитан «Атлетико» назвал ЛЕ дерьмом. Но именно мадридцы – главные фавориты турнира

Матч «Локомотива» и «Атлетико» изначально отдавал душком. Все было настолько очевидно еще до старта, что в москвичей слабо верили даже фанаты, а «Атлетико» планировал игру на расслабоне. Все так и получилось.

Лига Европы – турнир второго эшелона европейского футбола. «Атлетико» давно принадлежит к первейшему. Четвертое место в рейтинге УЕФА отсылает мадридцев куда-то в район четвертьфиналов Лиги чемпионов, но никак не второго по значимости турнира. Это понимают фанаты и игроки. Габи идеально описал отношения «индейцев» и сходки «Стяуа» и «Зальцбургов»: «Играть в Лиге Европы – полное дерьмо». Поспорить с капитаном «Атлетико» сложнее, чем встать на работу после праздников.

Но прикопаться к фразе все-таки можно. Габи говорил про играть, а с «Локомотивом» была тренировка. Будет она и в оставшихся матчах. «Атлетико» – главный фаворит Лиги Европы, несмотря на слова, мысли и эмоции. За них нечто большее – разум и рациональность.

Реальным соперником «Атлетико», исходя из того же рейтинга видится, внимание, «Зенит». Питерцы идут в сводной таблице евроклубов на 17-й позиции и формально считаются третьим по силе участником Лиги Европы. Вторым – «Арсенал», но с ним все понятно.

«Индейцы» обладают одной из мощнейших атак в Европе. Пара Гризманн-Коста дополняется фееричным Саулем и привычно великим Коке. И это только основа. Усилить мадридцев со скамейки всегда готовы Гамейро, Витоло и другие ребята с богатым европейским опытом. «Атлетико» забил в ЛЕ восемь раз за три встречи в режиме лайт. А теперь представьте игру с полной самоотдачей. Хотя, лучше не надо, а то станет не по себе. Как от удара Сауля, например.

Оборона – оплот вообще всего. Это очень ярко подтвердил «Ювентус» в игре против «Тоттенхэма». А теперь вспоминаем главные козыри «Атлетико» и понимаем, почему команда даже без Година (Диего схватил инфекцию) не допускает ударов в створ до 84-й минуты. «Локомотив» тщетно брыкался в надежде потревожить Акселя Вернера, но ничего не вышло. Кто этот парень с именем Витселя и фамилией главного нападающего «РБ Лейпциг»? Новый кипер мадридцев, сменивший Яна Облака, выпавшего из состава из-за ушиба руки. Насколько он хорош? Шансов для проверки «Локомотив» не создал.

Обычно, чемпионом ЛЕ становится «Севилья», но теперь ждите триумфа других испанцев. Команда Симеоне обладает мощнейщим опытом решающих игр, скрытых финалов и вообще двухматчевых баттлов. Годы в Лиге чемпионов не прошли зря, а «Барселона», «Бавария» и «Реал» смотрятся чуть мощнее потенциальных соперников мадридцев по ЛЕ.

Еще одним важным примечанием является желание Симеоне взять первый европейский трофей с 2012 года. Тогда за «индейцев» зажигал Фалькао на пару с Адрианом Лопесом. Сейчас в роли колумбийского тигра – Коста, а техничного испанца – Гризманн, и еще несколько ребят сверху. Глубины состава «Атлетико» вполне бы хватило на безбедное существование в ЛЧ, но случилось, как выразился Габи, дерьмо. Виноваты в нем исключительно сами игроки, которые дважды разделили очки в групповом турнире ЛЧ с командой уровня как раз Лиги Европы. «Карабах» нарушил мироустройство, чем жестко рассердил «индейцев», вынужденных теперь нехотя бить всех в турнире №2.

«Ваши ожидания – ваши проблемы» – фраза отлично подходит, как разочарованным фанам «Локо», так и, вероятно, приятно настроенным болельщикам мадридцев. «Атлетико» точно пройдет «Локомотив», потом еще кого-нибудь и так несколько раз. Сильнейший клуб Лиги Европы не желает в ней играть, но побеждает на автомате. И это печально.

«Атлетико» – «Локомотив» – 3:0

Лучший спортивный телеграм