Арсен Венгер просил совета у Дженнаро Гаттузо и обманул. «Арсенал» размазал «Милан»

До встречи с «Арсеналом» «Милан» не проигрывал 13 матчей подряд и не пропускал в последних шести. А Венгер потерпел крушение в пяти матчах из шести, уступив даже «Брайтону». Предстартовый расклад обещал единственно возможный сценарий: Гаттузо дает подзатыльника своим боевым ребятам, которые утаптывают плюшевых венгеровцев в газон «Сан-Сиро», активно утрамбовывают эту бесхребетную группу весь матч и устанавливают на этом холмике праха повышенной деликатности и последних лигочемпионских амбиций массивный дубовый крест.

Казалось, что и Венгер был к этому готов, изъявляя желание взять у Рино парочку тренерских советов. Но на деле вышло ровно наоборот. «Арсенал» отмахнулся от стартового рывка «россонери» и просто взял мяч под контроль. И весь тайм играл в свое удовольствие – в фирменный комбинационный футбол. И это без купленных Ляказетта и Обамеянга (а также проданного Жиру).

Венгер просто достал из шкафчика еще не успевшего атрофироваться Уэлбека, и тот весьма успешно колол с разных позиций контрвыпадами с линии офсайда. Надо признать, Дани сыграл лучше новых дорогих центрфорвардов именно в плане влияния на командные действия. Он не настолько заточен на ворота и активностью по всему фронту атаки создавал столь необходимое Озилу и Мхитаряну пространство. Все же в каждом большом матче АПЛ видят, как Месут пучит глаза и задыхается от недостатка кислорода, зажатый в тиски обороны. А маневры Уэлбека и тактический недосмотр Гаттузо предоставил креативным «пушкарям» живительную свободу.

Озил за тайм выдал два суперассиста и на пятом контрактном году за «Арсенал» довел количество баллов по системе гол+пас до круглой сотни. Генрих Мхитарян – настоящий король Лиги Европы, внесший самый весомый вклад в победу «МЮ» в прошлом сезоне. Его решительный удар остудил Доннарумму, который до этого держал ворота в неприкосновенности 584 минуты. А гол Рэмзи с выхода один на один на последней добавленной минуте тайма фактически решил исход противостояния.

Очевидно, хозяевам (как и вчера «Тоттенхэму») не хватило опыта. Ведь что такое «Милан» на евроарене? Это бряцающая орденами и медалями генеральская ложа из опытнейших Несты и Мальдини, просветленных Зеедорфа и Пирло и обладающих императорским величием гладиаторов вроде того же Гаттузо. Нынешний трансферный пакет миланского состава сверкает за стеклом витрины, но еще совсем юн в суровом деле обоняния пороха. Сложно обзавестись нужным набором рефлексов и мудрости в групповых играх против «Риеки», «Аустрии» и, свят-свят, АЕК.

Рино до матча на словах нисколько не покушался на тренерскую компетентность Венгера и всячески подчеркивал его тактическое превосходство. Матч показал обоснованность сего пиетета В перерыве Гаттузо добавил жесткости в середине, но и Арсен отошел в сознательную оборону и даже снял прикрытого Озила, поменяв его на Холдинга. Бонавентура не забил пару моментов, другие миланские форварды, поднятые со скамейки, упирались в уплотненную защиту «канониров» и выбросили белый флаг. В Европе недостаточно рявкнуть на пацанов и выкатить надежную схему – Венгер скромничал и нагло переиграл брутального оппонента.

«Милан» – «Арсенал» – 0:2

Лучший спортивный телеграм