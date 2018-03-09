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Красавец-финт Колашинаца, после которого Зидан подпишет его в «Реал»

Красавец-финт Колашинаца, после которого Зидан подпишет его в «Реал»
Eurosport

1 час назад

«Арсенал» раздел «Милан», а босниец унизил итальянцев одним крутым приемом.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» на выезде обыграл «Милан» – 2:0.

В одном из эпизодов боснийский защитник гостей Сеад Колашинац провернул финт Зидана, чем наверняка порадовал соотечественника Зинедина – Арсена Венгера.

  • По голу в ворота «Милана» оформили Генрих Мхитарян и Аарон Рэмзи. Ответная игра пройдет 15 марта, в 23:05 мск.
  • Колашинац провел в Лиге Европы-2017/18 4 матча и забил 2 гола.

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