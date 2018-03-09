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Роберто Манчини: «Зенит» играл так плохо, что просто не верится»

Манчини: «Зенит» играл так плохо, что просто не верится»
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Итальянец разочарован своей командой.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал оценку поражению петербуржцев от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы – 1:2.

«Мы хорошо сыграли первые 25-30 минут. А потом начали играть так плохо, что просто не верится. Мы не заслужили гола, который забили. Но это произошло, что дает нам шансы на ответный матч.

В первом тайме мы были неплохи и в обороне, и в атаке. Но только в первые 25 минут. Потом у нас все пропало: и защитники, и нападающие. Повторю, это неплохой результат», – приводит слова Манчини «Чемпионат».

  • Единственный гол в ворота «Лейпцига» за «Зенит» забил Доменико Кришито ударом со штрафного.
  • Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта, в 21:00 мск.

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