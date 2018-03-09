Other Agency
Гол киевского «Динамо» в ворота «Лацио», который ты ждал от кого угодно, но не от киевского «Динамо»
Красотища.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» и «Динамо» (Киев) сыграли вничью – 2:2.
Счет в игре открыли динамовцы. Сделал это полузащитник Виктор Цыганков, причем в очень эффектном стиле.
- Цыганков попал в список претендентов на лучшего игрока недели в ЛЕ. Там же – Генрих Мхитарян, Валон Бериша и Марсело Фильо.
- Ответная игра между «Динамо» и «Лацио» пройдет в Киеве 15 марта, в 21:00 мск.
Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте