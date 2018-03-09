Other Agency

Гол киевского «Динамо» в ворота «Лацио», который ты ждал от кого угодно, но не от киевского «Динамо»

Гол киевского «Динамо» в ворота «Лацио», который ты ждал от кого угодно, но не от киевского «Динамо»
Eurosport

53 мин. назад

Красотища.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» и «Динамо» (Киев) сыграли вничью – 2:2.

Счет в игре открыли динамовцы. Сделал это полузащитник Виктор Цыганков, причем в очень эффектном стиле.

  • Цыганков попал в список претендентов на лучшего игрока недели в ЛЕ. Там же – Генрих Мхитарян, Валон Бериша и Марсело Фильо.
  • Ответная игра между «Динамо» и «Лацио» пройдет в Киеве 15 марта, в 21:00 мск.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым

02:17
Популярные видео
«Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках
9 305 просмотров18 ч
«Филадельфия» сопротивлялась «Питтсбургу», но Малкин и Кросби зарешали
1 370 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться