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Александр Кокорин: «Манчини не прав. Нас было 11 человек, а не четверо»
Форвард не согласился с тренером.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы – 1:2.
«Манчини сказал, что на поле было лишь четыре футболиста «Зенита», все защитники? Ну, это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем все вместе. Забили нужный мяч, который дает нам шанс выйти в следующую стадию», – цитирует Кокорина «Чемпионат».
- Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта в 21:00 мск.
- Статистика Кокорина в ЛЕ-2017/18 – 9 голов и 2 ассиста в 12 матчах.
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