Александр Кокорин: «Манчини не прав. Нас было 11 человек, а не четверо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы – 1:2.

«Манчини сказал, что на поле было лишь четыре футболиста «Зенита», все защитники? Ну, это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем все вместе. Забили нужный мяч, который дает нам шанс выйти в следующую стадию», – цитирует Кокорина «Чемпионат».

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта в 21:00 мск.

Статистика Кокорина в ЛЕ-2017/18 – 9 голов и 2 ассиста в 12 матчах.

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