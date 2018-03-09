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Александр Кокорин: «Манчини не прав. Нас было 11 человек, а не четверо»

Кокорин: «Манчини не прав. Нас было 11 человек, а не четверо»
Eurosport

41 мин. назад

Форвард не согласился с тренером.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы – 1:2.

«Манчини сказал, что на поле было лишь четыре футболиста «Зенита», все защитники? Ну, это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем все вместе. Забили нужный мяч, который дает нам шанс выйти в следующую стадию», – цитирует Кокорина «Чемпионат».

  • Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта в 21:00 мск.
  • Статистика Кокорина в ЛЕ-2017/18 – 9 голов и 2 ассиста в 12 матчах.

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