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Сергей Фурсенко – о возможном уходе Роберто Манчини: «Все это слухи»
Перемен можно не ждать.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отрицает возможность ухода из клуба главного тренера Роберто Манчини.
«У Роберто контракт на три года, и он работает очень уверенно. Тренировки проходят на очень высоком уровне. Все это слухи», – приводит слова Фурсенко «Чемпионат».
- В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу» – 1:2.
- В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга идет на четвертом месте. Отставание от первой строчки – 8 очков.
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