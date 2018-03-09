Сергей Фурсенко – о возможном уходе Роберто Манчини: «Все это слухи»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отрицает возможность ухода из клуба главного тренера Роберто Манчини.

«У Роберто контракт на три года, и он работает очень уверенно. Тренировки проходят на очень высоком уровне. Все это слухи», – приводит слова Фурсенко «Чемпионат».

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу» – 1:2.

В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга идет на четвертом месте. Отставание от первой строчки – 8 очков.

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