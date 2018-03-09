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Динияр Билялетдинов: «Поражение «Локомотива» со счетом 0:3 не значит, что дома нельзя выиграть 4:0»

Билялетдинов: «Поражение «Локомотива» со счетом 0:3 не значит, что дома нельзя выиграть 4:0»
Eurosport

1 час назад

Динияр верит в команду, где он когда-то зажигал.

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение «железнодорожников» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» – 0:3.

«Думаю, для «Локомотива» не все еще потеряно. 0:3 на выезде не означают, что дома нельзя выиграть 4:0. Это не приговор. В Москве будут очень специфические условия, поэтому, если «Локомотив» забьет быстрый гол, расслабленный соперник начнет дергаться. Других шансов для москвичей я не вижу», – цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

  • Ответная игра между командами пройдет 15 марта в 19:00.
  • Билялетдинов на данный момент выступает за клуб «Тракай» из Литвы.

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