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Алексей Миранчук – о шансах «Локо» отыграть у «Атлетико» 3 мяча: «Та же «Барселона» обыграла ПСЖ»

Миранчук – о шансах отыграть у «Атлетико» 3 мяча: «Та же «Барселона» обыграла ПСЖ»
ТАСС

34 мин. назад

Осталось просто накидать побольше голов лучшей обороне Европы.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не унывает, несмотря на поражение от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 0:3.

«Мы провели игру в чемпионате [2:0 c «Уралом»], подняли себе настроение. Шансы есть всегда, много было матчей, которые показывали, что можно все исправить – та же «Барселона» обыграла «ПСЖ», поэтому надежда есть, попытаемся все исправить», – сказал Миранчук ТАСС.

  • В 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 «Барселона» совершила крупнейший камбэк в истории еврокубков: после победы в первом матче (4:0) «ПСЖ» был разгромлен на «Камп Ноу» со счетом 1:6.
  • За весь сезон «Атлетико» лишь раз пропустил 3 мяча – 1:3 от «Севильи» в Кубке Испании.
  • В 43 официальных матчах команда Диего Симеоне пропустила 23 гола. 26 раз «индейцы» сохранили ворота на замке.
  • Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится 15 марта.

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