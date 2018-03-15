«Зенит» – «РБ Лейпциг»: перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы

Перед матчем Манчини признался – Лига Европы для него важнее РФПЛ. Логично, ведь в чемпионате России «Зенит» проигрывает лидеру уже 10 очков и откатился на пятое место. Репутация итальянца сгорает с каждым днем, поэтому срочно надо показать европейцам, что он еще топ.

Если «Зенит» не пройдет в четвертьфинал, то Роберто может лишиться работы в конце сезона: 0 титулов – слишком болезненный удар при сотке миллионов на трансферы.

Кто посмотрит матч по ТВ

Виктор Файзулин все еще не поправился, поэтому «РБ Лейпциг» может быть спокоен. Катастрофа случилась с «Зенитом» в Ростове: травмы получили Кузяев, Лунев и Маммана. Андрей уже поправился, участие Далера под вопросом, а вот у Эмануэля все плохо – француз порвал кресты, перенес операцию и пропустит пять-шесть месяцев.

У немцев тоже проблемы: встречу точно пропустит травмированный Забитцер. Под вопросом участие Кампля и Лаймера, но оба уже тренируются и отправились в Россию вместе с командой.

Посмотрят матч по телеку Оздоев, Набиуллин и Лукмэн – все не заявлены за свои клубы в Лиге Европы по разным причинам.

Форма

«РБ Лейпциг» провалился в плохую форму: в последних шести матчах немцы выиграли лишь раз. Зато у «Зенита». Несмотря на спад, в Бундеслиге «Лейпциг» еще грызется за еврокубки и претендует на Лигу чемпионов.

У «Зенита» тоже одна победи в шести последних матчах, так что не очень понятно, кто из соперников хуже. В трех из этих встреч питерцы не забивали, в том числе «Ростову» и «Амкару».

Кто что сказал

Роберто Манчини, главный тренер «Зенита»: «Мы команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа – самое главное вне зависимости от турнира. Лично для меня Лига Европы более важна, но это не отменяет того, что мы будем стараться выигрывать каждый матч как в России, так и в Европе.

Для меня остаются важными оба турнира, и мы будем стараться достигать максимума в обоих». (официальный сайт «Зенита»)

Ральф Хазенхюттль, главный тренер «РБ Лейпциг»: «У некоторых наших игроков есть проблемы, но в целом мы нашли футболистов на этот матч. Температура на стадионе идеальная, сама арена тоже впечатляет.

Скоро здесь будет еще жарче и громче. Предстоящий поединок станет важным событием в истории нашего клуба. Приложим все усилия, чтобы победить. Конечно, дома «Зенит» сильнее, чем в гостях. Но мы не сядем в оборону, нужно забивать самим». (официальный сайт УЕФА)

Лицом к лицу

«Зенит» в восьмой раз подряд добрался до еврокубковой весны.

В этом сезоне «Лейпциг» дебютировал сначала в Лиге чемпионов, затем – в Лиге Европы.

«Зенит» 8 раз принимал немецкие клубы в еврокубках. У питерцев всего 2 победы и 1 ничья при пяти поражениях.

«Зенит» не проиграл дома ни одного матча в основной сетке Лиги Европы: 17 побед в 18 матчах.

В этом сезоне еврокубков «Лейпциг» сначала проиграл 2 гостевых матча, потом одержал на выезде 2 победы подряд.

«Зенит» – самая результативная команда Лиги Европы. На групповом этапе и в плей-офф питерцы забили уже 21 мяч.

Люди в черном

Встречу обслужат итальянцы Даниэле Орсато. 42-летний арбитр пока не работал в Лиге Европы-2017/18. Зато у него четыре матча в ЛЧ: в них он показал девять желтых карточек и поставил один пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

В первом матче Вернер показал, почему его хотят «Ливерпуль» и другие гранды. В игре с «Зенитом» форвард выполнил грандиозный ассист и забил сам. Лига Европы – хороший способ показаться европейским скаутам.

Обделается

Атака «Зенита» не возбуждает только «Амкар» и «Ростов», а в Европе ее боятся. Питерцы настреляли 21 мяч в ЛЕ – это лучший показатель турнира. Большое давление будет оказано на вратаря Гулачи – со свистом трибун и ударами Кокоры он не справится.

Котировки букмекеров

Спецы пока не определились с фаворитом. Преимущество «Зениту» не гарантировано даже из-за домашнего стадиона. Если ты уже знаешь победителя, то можешь набить карманы деньжатами.

Победа «Зенита»: 2,688

Ничья: 3,46

Победа «РБ Лейпциг»: 2,736

Линия на матчи плей-офф Лиги Европы

Ориентировочные составы

«Зенит»

«РБ Лейпциг»

Вопрос дня

Кто сыграет в четвертьфинале? Опрос 172 голосов «Зенит» «РБ Лейпциг»

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