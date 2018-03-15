Eurosport
«Зенит» – «РБ Лейпциг»: перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы
Последний шанс питерцев спасти сезон.
Перед матчем Манчини признался – Лига Европы для него важнее РФПЛ. Логично, ведь в чемпионате России «Зенит» проигрывает лидеру уже 10 очков и откатился на пятое место. Репутация итальянца сгорает с каждым днем, поэтому срочно надо показать европейцам, что он еще топ.
Если «Зенит» не пройдет в четвертьфинал, то Роберто может лишиться работы в конце сезона: 0 титулов – слишком болезненный удар при сотке миллионов на трансферы.
Кто посмотрит матч по ТВ
Виктор Файзулин все еще не поправился, поэтому «РБ Лейпциг» может быть спокоен. Катастрофа случилась с «Зенитом» в Ростове: травмы получили Кузяев, Лунев и Маммана. Андрей уже поправился, участие Далера под вопросом, а вот у Эмануэля все плохо – француз порвал кресты, перенес операцию и пропустит пять-шесть месяцев.
У немцев тоже проблемы: встречу точно пропустит травмированный Забитцер. Под вопросом участие Кампля и Лаймера, но оба уже тренируются и отправились в Россию вместе с командой.
Посмотрят матч по телеку Оздоев, Набиуллин и Лукмэн – все не заявлены за свои клубы в Лиге Европы по разным причинам.
Форма
«РБ Лейпциг» провалился в плохую форму: в последних шести матчах немцы выиграли лишь раз. Зато у «Зенита». Несмотря на спад, в Бундеслиге «Лейпциг» еще грызется за еврокубки и претендует на Лигу чемпионов.
У «Зенита» тоже одна победи в шести последних матчах, так что не очень понятно, кто из соперников хуже. В трех из этих встреч питерцы не забивали, в том числе «Ростову» и «Амкару».
Кто что сказал
Роберто Манчини, главный тренер «Зенита»: «Мы команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа – самое главное вне зависимости от турнира. Лично для меня Лига Европы более важна, но это не отменяет того, что мы будем стараться выигрывать каждый матч как в России, так и в Европе.
Для меня остаются важными оба турнира, и мы будем стараться достигать максимума в обоих». (официальный сайт «Зенита»)
Ральф Хазенхюттль, главный тренер «РБ Лейпциг»: «У некоторых наших игроков есть проблемы, но в целом мы нашли футболистов на этот матч. Температура на стадионе идеальная, сама арена тоже впечатляет.
Скоро здесь будет еще жарче и громче. Предстоящий поединок станет важным событием в истории нашего клуба. Приложим все усилия, чтобы победить. Конечно, дома «Зенит» сильнее, чем в гостях. Но мы не сядем в оборону, нужно забивать самим». (официальный сайт УЕФА)
Лицом к лицу
- «Зенит» в восьмой раз подряд добрался до еврокубковой весны.
- В этом сезоне «Лейпциг» дебютировал сначала в Лиге чемпионов, затем – в Лиге Европы.
- «Зенит» 8 раз принимал немецкие клубы в еврокубках. У питерцев всего 2 победы и 1 ничья при пяти поражениях.
- «Зенит» не проиграл дома ни одного матча в основной сетке Лиги Европы: 17 побед в 18 матчах.
- В этом сезоне еврокубков «Лейпциг» сначала проиграл 2 гостевых матча, потом одержал на выезде 2 победы подряд.
- «Зенит» – самая результативная команда Лиги Европы. На групповом этапе и в плей-офф питерцы забили уже 21 мяч.
Люди в черном
Встречу обслужат итальянцы Даниэле Орсато. 42-летний арбитр пока не работал в Лиге Европы-2017/18. Зато у него четыре матча в ЛЧ: в них он показал девять желтых карточек и поставил один пенальти.
В центре внимания
Покажет класс
В первом матче Вернер показал, почему его хотят «Ливерпуль» и другие гранды. В игре с «Зенитом» форвард выполнил грандиозный ассист и забил сам. Лига Европы – хороший способ показаться европейским скаутам.
Обделается
Атака «Зенита» не возбуждает только «Амкар» и «Ростов», а в Европе ее боятся. Питерцы настреляли 21 мяч в ЛЕ – это лучший показатель турнира. Большое давление будет оказано на вратаря Гулачи – со свистом трибун и ударами Кокоры он не справится.
Котировки букмекеров
Спецы пока не определились с фаворитом. Преимущество «Зениту» не гарантировано даже из-за домашнего стадиона. Если ты уже знаешь победителя, то можешь набить карманы деньжатами.
Победа «Зенита»: 2,688
Ничья: 3,46
Победа «РБ Лейпциг»: 2,736
Линия на матчи плей-офф Лиги Европы
Ориентировочные составы
«Зенит»
«РБ Лейпциг»