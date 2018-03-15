Le Progres: ультрас «Спартака» приедут в Лион, чтобы подраться с фанатами ЦСКА и устроить беспорядки

Около 100 фанатов «Спартака» приедут в Лион на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА.

Как сообщает Le Progres, власти города восприняли эту информацию серьезно и не думают, что болельщики «Спартака» приедут на игру ЦСКА поболеть за соотечественников. Полиция Лиона намерена отслеживать ситуацию, чтобы не допустить столкновений между фанатами российских клубов.

По данным ЦСКА, в Лион приедет около 500 болельщиков клуба.

Игра «Лион» – ЦСКА первоначально получила оценку 2 из 4 по шкале безопасности футбольных матчей.

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