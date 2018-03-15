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«Мой новый кумир». Хименес из «Атлетико» восхитился дворником с голым торсом, который убирал снег

«Мой новый кумир». Игрок «Атлетико» восхитился дворником с голым торсом, который убирал снег
Eurosport

60 мин. назад

«Локомотиву» нужно удивить мадридцев так же сильно.

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес опубликовал видео из окна гостиницы в Москве. Уругвайского игрока восхитил российский дворник, который убирал снег без верхней одежды – в одних шортах.

«Мой новый кумир», – написал Хименес перед публикацией инстастори.

  • Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет в четверг, 15 марта, в 19:00 мск.
  • В первой встрече «железнодорожники» проиграли со счетом 0:3.

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