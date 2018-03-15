«Мой новый кумир». Хименес из «Атлетико» восхитился дворником с голым торсом, который убирал снег
«Локомотиву» нужно удивить мадридцев так же сильно.
Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес опубликовал видео из окна гостиницы в Москве. Уругвайского игрока восхитил российский дворник, который убирал снег без верхней одежды – в одних шортах.
«Мой новый кумир», – написал Хименес перед публикацией инстастори.
- Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет в четверг, 15 марта, в 19:00 мск.
- В первой встрече «железнодорожники» проиграли со счетом 0:3.
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