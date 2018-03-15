«Город над вольной Невой». Бесподобный плакатище от фанатов «Зенита» на матче с «РБ»
Круче, чем у дортмундской «Боруссии».
Болельщики «Зенита» фантастически подготовились к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига».
На трибунах «Санкт-Петербург Арены» в первые минуты матча появился гигантский плакат со львами, флагами России, города и эмблемой «Зенита» в центре.
Надпись на ленте – «Город над вольной Невой». Над баннером болельщики выложили слово «Питер».
Фанаты и футболисты немецкой команды такого не видели даже в славящемся красочными шоу Дортмунде.
- В первом матче победил «РБ Лейпциг» – 2:1.
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(фото: твиттер «Зенита»)
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