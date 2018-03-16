Исполнительного директора «Атлетико» задержали в аэропорту. Что с ним произошло?

«Атлетико», прилетевший на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом» за сутки до игры, столкнулся с непредвиденными проблемами. Исполнительного директора испанцев (он же основной акционер клуба) Мигеля Анхеля Хиля Марина не пустили в Россию, потому что при прохождении таможенного контроля он не нашел паспорт. Следующую ночь мужчина провел в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта.

Мигель в принципе не выезжает на гостевые встречи, но в этот раз отправился вместе со всеми. Испанские комментаторы прознали о случившемся и знатно поспекулировали на эту тему. «А где он спал? В туалетах или между кресел?», – написал Икер Абия.

Lokomotiv Moscow - Atletico MadridEurosport

Позже выяснилось, что представитель руководства сам не понял, когда потерял документ: или перед вылетом из Мадрида, или на борту самолета, или в аэропорту Москвы. При этом, осмотр борта Boeng не дал результатов.

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Еще до начала игры ожидалось, что будет аншлаг, но в этот вечер стадион заполнился чуть больше, чем на две трети – пришло 22 тысячи, хотя по визуальным ощущениям было еще меньше. За день до игры фанаты из UnitedSouth выступили с заявлением: «В четверг нас ожидает матч, каких давно не было – к нам приедет помериться силами один из лучших клубов Европы – «Атлетико» Мадрид. К игре мы подготовили красочную акцию, реализация которой зависит от каждого из пришедших на южную и восточную трибуны. Матч начинается непривычно рано – в 19:00. Просим вас быть на секторе уже за 20 минут до начала игры. Отпроситесь, уйдите пораньше, отработайте этот час с утра, это стоит того»

Сработало: люди действительно пришли раньше. Экраны «РЖД Арены», как и всегда, представили футболистов под жесткий металл, потом заиграл гимн, а за пять минут до свистка случилось это:

Гениальный перфоманс не зарядил «Локо» на реванш. Уже на 16-й минуте стеночка Корреа и Коке оставила сразу пятерых москвичей не у дел: Анхель проскользнул в штрафную и пробил в дальний угол. Казалось, быстрый пропущенный гол подавит красно-зеленых, ведь Семин после 0:3 в Мадриде заявил – в ответном важно забить быстрый мяч, но нет. Поляк Рыбус, имя которого в России как только ни коверкали (если что, его зовут Мацей; не Мачей, не Маче, и уж тем более не Мате, как кричал диктор), попал в самый угол. И лишь после этого «Локо» поплыл и пропустил еще четыре.

1:5 – не просто слив. Это поражение стало крупнейшим для «Локо» в еврокубках за 22 года (в 1996-м железнодорожники влетели «Баварии» 0:5; интересно, что Юрий Семин и тогда тренировал команду), но ничего страшного в этом нет. «Такое поражение – хороший удар по самолюбию. Думаю, это не помешает нам довести сезон до логического конца», – заявил Юрий Палыч на послематчевой конференции. К слову, это впервые, когда Семин намекнул на возможное чемпионство. До этого коуч всегда уклонялся и отвечал, что играет от матча к матчу и что цель на сезон – место в пятерке.

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Всем очень интересно (ну правда), что же случилось с исполнительным директором гостей.

– Диего, чем закончилась история с вашим человеком, застрявшим в аэропорту? И как так получилось, что у него не оказалось паспорта?

– С ним все в порядке, он жив.

Подробнее ситуацию разъяснил испанский журналист Хорхе, который живет в России и отменно говорит по-русски: «Мигель – ненормальный. Он не терял паспорт, он его забыл. Наверное, думал, что Россия в Евросоюзе, и поэтому не взял. Но все закончилось хорошо: на следующий день испанское консульство в Москве выдало ему визу, и он покинул аэропорт».

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