Крупнейшее поражение «Локо» по сумме двух матчей и еще 6 фактов, которые взрывают мозг

«Локомотив» потерпел крупнейшее домашнее поражение среди российских клубов за последние 22 года

Сегодня в Черкизово «Атлетико» отправил в ворота Коченкова 5 мячей, что стало новым антирекордом российских клубов в еврокубках. В 1996-м году «Алания» еще мощнее проиграла «Рейнджерс»: она забила два, но пропустила семь.

«Локомотив» повторил личный антирекорд по пропущенным мячам дома

В сентябре 1995 года в Кубке УЕФА «Бавария» разнесла «Локомотив» 5:0. На воротах тогда стоял молодой Сергей Овчинников, а главным тренером был все тот же Юрий Палыч.

«Локомотив» установил антирекорд пропущенных голов по сумме двух матчей

Предыдущий самый крупный разгром москвичам оформил «Лидс». В 1/32 финала Кубка УЕФА в 1999 году англичане разорвали «Локо» 7:1: четыре мяча влетели в сетку красно-зеленых дома, еще три – в гостях.

Впервые за 11 лет «Атлетико» завернул сопернику на выезде в еврокубке 5 мячей

Подобное случалось четырежды: последний раз в 2007 году в матче с турецким «Эрджиесспором» (5:0). Еще два раза в 1959-м против ирландской «Драмкондры» (5:0). А в 1967-м пятерку получил австрийский «Виннер» (5:2).

Если Сауль забивает – «Атлетико» не проигрывает

Если в матче залетает красивейший мяч, то это, скорее всего, Сауль. А если это Сауль, то «Атлетико» как минимум играет вничью. Испанец уже забил 28 мячей за «Атлетико», что принесло «индейцам» 24 победы и 4 ничьи. Из них 10 голов в еврокубках. Правда есть одно но: Сауль играет по единичной системе исчисления – больше гола за игру Ньигес не забивал.

«Атлетико» лишь раз проиграл российскому клубу в Лиге Европы

В феврале 2013 года «Рубин» встречался с командой Симеоне в 1/16 Лиги Европы, казанцами тогда еще руководил Курбан Бердыев. Несмотря на удаление Шаронова перед перерывом, «Рубин» весь матч вел: Карадениз отличился на 6-й минуте. А на 95-й Орбаис удвоил преимущество, и в Казани «Рубин» уже играл с комфортнейшим запасом. В ответке «Рубин» проиграл 0:1 и прошел в 1/8 финала.

«Атлетико» выбивал из еврокубков даже «Спартак»

В 1972 году в Кубке обладателей Кубков «Спартак» в Испании возил мадридцев 4:1, но под конец матча пропустил два, поэтому встреча в Москве получилась невероятно напряженной. Сальседо к 55-ой минуте сделал дубль, который выводил «Атлетико» в четвертьфинал. Но через четыре минуты Хусаинов забил единственный мяч «Спартака» и последний в матче. Москвичи отправились дальше, а испанцы утирали слезы в Мадриде.

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