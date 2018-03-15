Дубль Торреса и красотуля Гризманна, которыми «Атлетико» раздавил «Локомотив»

«Локомотив» разгромно уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 Лиги Европы и покинул турнир.

Для выхода в следующий круг москвичам нужно было забить четырежды и не пропустить, но уже на 17-й минуте планы спутал Корреа, вогнавший мяч в дальний угол.

«Локомотив» потерял страх и бросился в атаку. Уже через 3 минуты счет сравнялся благодаря чудесному выстрелу Рыбуса.

Первый тайм команды завершили вничью, а во втором «Локо» развалился. Во второй раз гостей вперед вывел Сауль, который начал и завершил очень симпатичную атаку.

Симеоне решил, что 5:1 по сумме двух матчей не повод держать на скамейке Гризманна и запустил его на поле. Уже через 4 минуты француз ворвался в штрафную и заработал пенальти, который реализовал Торрес.

Спустя 5 минут Фернандо положил второй, четко ударив в дальний угол.

Самый сочный гол мадридцы приберегли на конец игры. Корреа гениально переиграл в штрафной Рыбуса и покатил мяч на Гризманна. Француз в касание ударилза шиворот Коченкову.

Следующий соперник «Атлетико» определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 16 февраля.

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