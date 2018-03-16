«СЭ»: травмированный Александр Кокорин не уехал на МРТ до конца матча из-за допинг-контроля

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил травму и был замене уже на 8-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига».

Футболист должен был отправиться в госпиталь на МРТ, но вместо этого вернулся на скамейку и просидел до окончания матча, передает «СЭ». Все дело в допинг-контроле: Александр был выбран для прохождения процедуры.

«Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью (1:1) и вылетел из еврокубков, уступив по сумме двух матчей – 2:3.

Кокорин забил 19 голов в 35 официальных матчах сезона-2017/18.

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