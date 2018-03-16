Умопомрачительный голище Хакана Чалханоглу, который нивелировала жуткая симуляция Дэнни Уэлбека

«Милан» приехал в гости к «Арсеналу» на «Эмирейтс», сохраняя призрачные надежды на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

На 35-й минуте мечты «россонери» обрели черты. Хакан Чалханоглу неотразимым ударом с 25 метров послал мяч впритирку со штангой.

Спустя всего 4 минуты яркое впечатление от гола «Милана» было испорчено: Дэнни Уэлбек грохнулся в штрафной «россонери» от легчайшего прикосновения Рикардо Родригеса. Юнас Эрикссон возродил давний мем о судьях-скандинавах и назначил пенальти.

Все тот же Уэлбек довершил грязное дело с точки.

В первом матче «Арсенал» победил со счетом 2:0.

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