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ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал
Eurosport

1 час назад

Армейцы сотворили чудо во Франции.

ЦСКА одолел в ответном матче 1/8 Лиги Европы «Лион» (3:2). По сумме двух встреч счет стал 3:3, и москвичи прошли в четвертьфинал благодаря правилу гостевого гола.

Голами в составе ЦСКА отметились Александр Головин, Ахмед Муса и Понтус Вернблум. У французов отличились Максвелл Корне и Мариано Диас.

  • ЦСКА – единственный российский клуб, пробившийся в четвертьфинал Лиги Европы.
  • Соперник красно-синих определится в ходе жеребьевки, которая состоится в пятницу, 16 марта.

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