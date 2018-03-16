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ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Армейцы сотворили чудо во Франции.
ЦСКА одолел в ответном матче 1/8 Лиги Европы «Лион» (3:2). По сумме двух встреч счет стал 3:3, и москвичи прошли в четвертьфинал благодаря правилу гостевого гола.
Голами в составе ЦСКА отметились Александр Головин, Ахмед Муса и Понтус Вернблум. У французов отличились Максвелл Корне и Мариано Диас.
- ЦСКА – единственный российский клуб, пробившийся в четвертьфинал Лиги Европы.
- Соперник красно-синих определится в ходе жеребьевки, которая состоится в пятницу, 16 марта.
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